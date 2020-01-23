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  • 23.01.2020 15:55
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 20:05

MAÇ SONUCU: Denizli 2 - 0 ÖZET VE PENALTILAR İZLE (2-4)

10 yıldır süren kupa hasretine son vermek isteyen Trabzon, son 16 turunda 2-0'ın rövanşında 'a konuk oldu. Karşılaşmanın 90 dakikası Denizlispor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla mücadele uzatmalara gitti. Uzatmalarda da skor değişmeyince penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 4-2'lik üstünlük sağlayan , Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.


son 16 turunda 2-0'ın rövanşında Denizli, 'u konuk etti. Normal süresi 2-0 biten karşılaşmanın uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmazken, penaltı atışlarında turlayan ekip 4-2'lik skorla Trabzonspor oldu.


MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
13. dakikada Nwakaeme'nin hatalı pasını ceza yayı üzerinde kontrol eden Estupinan'ın şık vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu. 1-0


22. dakikada Sacko'nun sağ kanattan ortasında ön direkte Recep Niyaz kafayla topu filelere gönderdi. 2-0

27. dakikada Novak'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Sörloth'un kafa vuruşunu kaleci Tolgahan son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

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