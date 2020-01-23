

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 2-0'ın rövanşında Denizlispor, Trabzonspor'u konuk etti. Normal süresi 2-0 biten karşılaşmanın uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmazken, penaltı atışlarında turlayan ekip 4-2'lik skorla Trabzonspor oldu.







MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

13. dakikada Nwakaeme'nin hatalı pasını ceza yayı üzerinde kontrol eden Estupinan'ın şık vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu. 1-0



22. dakikada Sacko'nun sağ kanattan ortasında ön direkte Recep Niyaz kafayla topu filelere gönderdi. 2-0



27. dakikada Novak'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Sörloth'un kafa vuruşunu kaleci Tolgahan son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.