Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşı için geri sayım başladı. Turu geçebilmek için çalışmalarını tamamlayan takımlar, galibiyet parolasıyla sahaya çıkacaklar. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın ayrıntılarını yazımızda derledik. Peki, Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda? FB Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte cevaplar...

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe ile Kayserispor karşılaşacak. Fenerbahçe Kayserispor maçı 21 Ocak Salı günü saat 20.30'da başlayacak. Ülker Stadı'nda hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği karşılaşma ATV kanalından canlı yayınlanacak.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Vedat Muric ile sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Hes Kablo Kayserispor'da ise kırmızı kart cezalısı Zoran Kvrzic, Fenerbahçe deplasmanında olmayacak.