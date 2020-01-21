Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu ile 6 ay + 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Bilal Başacıkoğlu'na yarım sezon için 162 bin TL garanti ücret ödenecek. Trabzonspor'un resmi web sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

'Hollanda doğumlu Trabzonlu oyuncu Bilal Başacıkoğlu ile 2019 – 2020 sezonunun ikinci yarısında geçerli olacak ve sezon sonu kullanılmak üzere 2 yıllık opsiyonlu sözleşme imzaladık.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu yer aldı.

Genç bir oyuncuyu kadromuza kattığımızı belirten Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, "Genç kardeşimize aramıza katıldığı için hoş geldin diyoruz. Trabzon kökenli genç oyuncu olarak aramıza katıldı. İnşallah kendisinin kariyerine de Trabzonspor'a da katkı sağlayacak ve kulübümüzde başarılı olacaktır. Tekrar tebrik ediyorum" dedi.

Kulübümüze gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Bilal Başacıkoğlu ise, "Herkese çok teşekkür ediyorum bana bu şans verildiği için. Umarım hem benim hem de Trabzonspor camiası için en iyisi olur" dedi.

Yeni transferimiz Bilal Başacıkoğlu takımımızda 45 numaralı formayı giyecek.'

TRABZONSPOR'UN YENİ TRANSFERİ BİLAL BAŞAKÇIOĞLU KİMDİR?

Bilal Başacıkoğlu, 26 Mart 1995 tarihinde Zaanstad, Hollanda'da dünyaya gelmiştir. Koç burcudur. 173 boyunda, 70 kg ağırlığındadır. Sol kanat, forvet ve sağ kanat mevkilerinde görev almaktadır. Galatasaray'dan teklif gelirse sarı kırmızılı ekibin bir parçası olmak istediğini açıklayan genç oyuncu sağ ayağına hakim. Hollanda ve Türkiye vatandaşlığı var. Hollanda U18 ve U19 milli takımlarında yer aldı. Türkiye Milli Takımı'na davet edildi, fakat forma giyemeden kadrodan ayrıldı. Türkiye U20 ve U21 milli formasını 16 kez giydi, 1 golü var. Babası Türk, annesi Fas'lı. 2018 yılında Feyenoord'dan Kayserispor'a transfer oldu. Maaşı 1,5 milyon euro, bonservis bedeli 400 bin euro oldu. Kayserispor'la sözleşmesi 2021'de bitiyor. Ajax Amsterdam, Heerenven ve Feyenoord gibi kulüplerde oynadı.

Bilal Başacıkoğlu Futbol Kariyeri

Oynadığı Mevkii: Sol Kanat – Forvet – Sağ Kanat

Başarıları

1 X Hollanda Şampiyonu (Feyenoord Rotterdam) 2016/17

2 X Hollanda Kupası (Feyenoord Rotterdam)

1 X Hollanda Süper Kupası (Feyenoord Rotterdam) 2018

Oynadığı Kulüpler

Türkiye Milli Takımı

Türkiye U20 ve U21

Hollanda U18 ve U19

Hellas Sp. Jgd

Ajax Amsterdam

Haarlem Jeugd

Pancratius Altyapı

Heerenven U17 ve U19

Heerenven

Feyenoord

Kayserispor

Trabzonspor (2020-günümüz)