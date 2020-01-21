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Başkanı : Hamle alanımız kalmadı

Başkanı , "Fenerbahçe taraftarı bekliyor. Son kapı kaldı o da . Yarın yapılmasını bekliyorduk, perşembeye alındı. Ağırdan alıyorlar. 17'sinde karar aldılar. Tahkim'e gittik. Diyelim lehimize karar çıktı ayın 25'ine gelmiş oluyoruz ve bizim hamle alanımız kalmıyor. 2 milyon Euro'ya sol bek alacağım ama yapamıyorum" açıklamasında bulundu.

Hamle alanımız kalmadı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da Stadyum programına katıldı... Önemli açıklamalar yapan Başkan Koç, "Biz kral çıplak diyoruz, onlar değil diyorlar. Masada konuşalım. Sayın Mustafa Cengiz olur, başkanlar da olur. Her ortamda canlı, cansız her kanala çıkmaya razıyız" ifadesini kullandı.

Harcama limiti ve konusuna da açıklık getiren Koç, "Fenerbahçe taraftarı transfer bekliyor. Son kapı kaldı o da Tahkim. Yarın yapılmasını bekliyorduk, perşembeye alındı. Ağırdan alıyorlar. 17'sinde karar aldılar. Tahkim'e gittik. Diyelim lehimize karar çıktı ayın 25'ine gelmiş oluyoruz ve bizim hamle alanımız kalmıyor. 2 milyon Euro'ya sol bek alacağım ama yapamıyorum" açıklamasını yaptı.



DAHA İYİSİNİ ALMALIYDIK
Transfer konusunda öz eleştiri yapan Başkan , "Sol bekte büyük eksiklik var. Sezon başında daha iyi bir stoper almalıydık" ifadesini kullandı.

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