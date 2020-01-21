Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da Stadyum programına katıldı... Önemli açıklamalar yapan Başkan Koç, "Biz kral çıplak diyoruz, onlar değil diyorlar. Masada konuşalım. Sayın Mustafa Cengiz olur, başkanlar da olur. Her ortamda canlı, cansız her kanala çıkmaya razıyız" ifadesini kullandı.
Harcama limiti ve transfer konusuna da açıklık getiren Koç, "Fenerbahçe taraftarı transfer bekliyor. Son kapı kaldı o da Tahkim. Yarın yapılmasını bekliyorduk, perşembeye alındı. Ağırdan alıyorlar. 17'sinde karar aldılar. Tahkim'e gittik. Diyelim lehimize karar çıktı ayın 25'ine gelmiş oluyoruz ve bizim hamle alanımız kalmıyor. 2 milyon Euro'ya sol bek alacağım ama yapamıyorum" açıklamasını yaptı.
DAHA İYİSİNİ ALMALIYDIK
Transfer konusunda öz eleştiri yapan Başkan Ali Koç, "Sol bekte büyük eksiklik var. Sezon başında daha iyi bir stoper almalıydık" ifadesini kullandı.
Harcama limiti ve transfer konusuna da açıklık getiren Koç, "Fenerbahçe taraftarı transfer bekliyor. Son kapı kaldı o da Tahkim. Yarın yapılmasını bekliyorduk, perşembeye alındı. Ağırdan alıyorlar. 17'sinde karar aldılar. Tahkim'e gittik. Diyelim lehimize karar çıktı ayın 25'ine gelmiş oluyoruz ve bizim hamle alanımız kalmıyor. 2 milyon Euro'ya sol bek alacağım ama yapamıyorum" açıklamasını yaptı.
DAHA İYİSİNİ ALMALIYDIK
Transfer konusunda öz eleştiri yapan Başkan Ali Koç, "Sol bekte büyük eksiklik var. Sezon başında daha iyi bir stoper almalıydık" ifadesini kullandı.
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