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  • 21.01.2020 10:03
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 10:13

9 yıl sonra yeniden 'da! Transfer açıklanacak...

'da sıcak saatler... Uzun süredir adı eski kulübü Galatasaray ile anılan , önceki gün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla fitili ateşlemişti. UltraAslan'ın desteği ile Sarı-kırmızılı kulübe bir adım daha yaklaşan Arda Turan transferinin bugün açıklanacağı iddia edildi. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmeleri.

Arda Turan 9 yıl sonra yeniden Galatasaray'da!

Son olarak ekiplerinden forması giyen , geçtiğimiz günlerde turuncu-mavili ekiple yollarını resmen ayırdığını açıklamış ve bonservisi Barcelona'da olmasına karşın Katalan ekibine dönmemişti.

'in, Denizlispor maçı sonrası "Arda ikinci bir şansı hak ediyor. Ancak taraftarından camiasına kadar herkesin ortak kararı olmalı" sözlerinin ardından dün de 'ın taraftar grubu ultrAslan bir açıklama yayınladı.

Sarı kırmızılı taraftar grubu, Arda ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu transferde Fatih Terim ve yönetimimizin ortak kararı esastır" notunu düşerken, "Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, altyapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir" mesajını camia ile paylaştı. Bunun ardından Arda Turan da, Twitter hesabından taraftar grubuna "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın" cevabını verdi ve yuvasına geri dönüşünün fitilini ateşledi.

9 YIL SONRA YENİDEN

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray yönetiminin bugün Arda'nın transferini açıklaması bekleniyor. Öte yandan tecrübeli futbolcu, böylelikle 9 yıl sonra yuvasına dönmüş olacak.

SİNYALİ 'HAGI' İLE VERDİ

Galatasaray taraftar grubunun sosyal medyası paylaşımına verdiği cevapta top toplayıcılık yaptığı dönemden Hagi'nin gol attığı maçtan bir fotoğrafı paylaşan Arda'nın bu paylaşımı da manidar bulundu.

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