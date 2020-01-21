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'nin yıldızı : olarak yoruldum

'nin yıldızı , Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Gustavo, 'dan ayrılma nedenini açıklarken, " olarak çok yorulmuştum" dedi.

Zihinsel olarak yoruldum
F.Bahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo, Fransız basınına açıklamalarda bulundu. futbolcu, Marsilya'dan ayrılma nedenini açıklarken, "Zihinsel olarak çok yorulmuştum" dedi.



DAHA ÇOK ÇALIŞIP FORMAYI KAPACAĞIM
F.Bahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, daha çok çalışıp ilk 11'in değişilmez oyuncusu olacağını söyledi... Ferdi, Kanarya'da mutlu olduğunu söyledi.

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