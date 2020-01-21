F.Bahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo, Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, Marsilya'dan ayrılma nedenini açıklarken, "Zihinsel olarak çok yorulmuştum" dedi.
DAHA ÇOK ÇALIŞIP FORMAYI KAPACAĞIM
F.Bahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, daha çok çalışıp ilk 11'in değişilmez oyuncusu olacağını söyledi... Ferdi, Kanarya'da mutlu olduğunu söyledi.
DAHA ÇOK ÇALIŞIP FORMAYI KAPACAĞIM
F.Bahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, daha çok çalışıp ilk 11'in değişilmez oyuncusu olacağını söyledi... Ferdi, Kanarya'da mutlu olduğunu söyledi.
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