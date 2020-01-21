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'de ilk yolcu !

50 milyon liralık limit aşımından kurtulmak için çalışmalarını sürdürüyor. , yıldız oyuncularıyla yollarını ayırmaya başladı. 'den kiralık olarak edilen Moses İnter ile anlaştı. Sırada ise Zajc var...

İlk yolcu Moses
F.Bahçe i 50 milyon liralık limit aşımından kurtulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, yıldız oyuncularıyla yollarını ayırmaya başladı. 'den kiralık olarak edilen dün İnter ile anlaşmaya vardı.

ZAJC BRESCİA İLE FLÖRT HALİNDE
Kanarya gelebilecek cezaların önüne geçebilmek için Moses'tan sonra Miha Zajc ile de vedalaşacak. Sloven oyuncunun İtalyan ekibi Brescia ile görüşme halinde olduğu öğrenildi.



LAMPARD TRANSFERİ AÇIKLADI
Chelsea'nin teknik patronu Frank Lampard, "Victor Moses, takıma geri dönüyor ama bir başka takıma kiralanmak için. Bu konuda da görüşmeler şu anda sürüyor" diye konuştu.



SÖZLEŞMESİ 2023'TE BİTİYORi 2023'TE BiTiYOR
Sloven orta saha oyuncusu Zajc'ın F.Bahçe ile sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.






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