TAKVİM, Comolli ile Rogon şirketi arasındaki yakınlığı belirledi. Başkan Koç, istifasını istedi. Comolli, giderken şu sözleri sarf etti: Sportif direktöre ihtiyacınız yok. Yanal'la her şeyi yaparsınız...
SİCİLİ BOZUK
Comolli, Cocu'yu getirdi ama hüsranla bitti.
Giuliano, Josef, Soldado ile kavga etti.
Volkan Demirel'i de kadro dışı bırakıp özür diletti.
BURADA SPORTİF DİREKTÖRE İHTİYAÇ YOK!
Comolli'nin istifa toplantısında Ali Koç'a, "Başkan ve teknik direktör varken burada sportif direktöre ihtiyaç yok. Her şeyi kendiniz yapıyorsunuz!" dediği öğrenildi... Fransız futbol adamının, Ali Koç'a sarfettiği bu ağır sözlerin sebebinin ise Falette'nin onayı olmadan alınması ve yetkilerine son verilmesi olduğu ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de önceki gün görevinden ayrılan Damien Comolli'nin istifasının perde arkası ortaya çıktı. Daha önce iki kez istifa ettiğini açıklayan Fransız futbol adamının Koç ile yaptığı son toplantıda, "Başkan ve teknik direktör varken burada sportif direktöre ihtiyaç yok" dediği öğrenildi.
FALETTE TRANSFERİ ÇILDIRTTI...
Comolli'nin fikri alınmadan yapılan Falette transferi sonrası çılgına döndü ve giderken Koç'a söylediği sert sözler ikili arasında soğuk rüzgarlar estirdi. Ali Koç ise Comolli'ye uyum sağlayamadığını belirtti.
ŞUBAT 2019'DA İSTİFA ETTİM
Dün yazılı bir açıklama yapan Comolli şunları kaydetti: "Fenerbahçe için en iyisini diliyorum. İstifa kararımı şubat 2019'da almıştım. Birkaç kez ayrılmayı denedim ama başarılı olamadım "
YANILDIKLARINI ÖĞRENECEKLER!
"Çalıştığım sürece işime bağlı kaldım. Büyük finansal problemlere rağmen yarışmacı olacak en mümkün kadroyu oluşturmayı denedim. Haksız eleştirilere rağmen yakın zamanda yanıldıklarını öğrenecekler"
COMOLLİ'NİN YERİNE KİM GELECEK
Sportif direktörlük görevine kimin geleceği henüz belli değil. Emre Belözoğlu ile birlikte eski idari menajer Hasan Çetinkaya ve Önder Özen'in ismi zikredilmeye başlandı bile.
BÖYLE SİCİL GÖRÜLMEDİ
2018 yılının Haziran ayında göreve gelen Comolli, transferler dışında kulüpte yapmış olduğu birçok tasarrufla tepkileri üzerine çeken isim olmayı başardı.
Fenerbahçe'de Damien Comolli dönemi sona ererken, Fransız futbol adamının trransferler dışında yaptığı birçok tasarruf tepkilere neden olmuştu.
NELER YAŞANDI NELER!
İlk olarak Cocu geldikten sonra Aykut Kocaman'ın ekibinden 4 antrenörün önce takımda kalması sonrasında da kulüpten yollanırken izlenen yol büyük tepki çekmişti. Adeta işler kötü gidince 4 hoca günah keçisi olmuş kulüp verilerini dışarı sızdırdığı bile iddia edilmişti. Giuliano ve Josef'i satarken bunu Cocu'ya sormaması da Hollandalı teknik adamla kavga etmesine neden olmuştu. Soldado ile tartışması, İspanyol futbolcu ile birlikte Volkan Demirel'in de kadro dışı kalması ve zorla özür dilettirilmesi de akıllara kazandı.
TERCÜMAN DENİZ SARITAÇ'IN TWEETİ OLAY OLDU
Comolli dönemi sona erince ilk tepki eski tercüman Deniz Sarıtaç'tan gelmişti. Sarıtaç, "Çalıştığın ülkeyi küçümse, sürekli insanlara iftiralar at, arkadan konuş, kuyu kaz. Üç kuruş maaşla çalışan insanları bile paranoyalarınla kovdur. Bir gün sana da gelecekti sıra. Güle güle" ifadelerini kullanmıştı.
SİCİLİ BOZUK
Comolli, Cocu'yu getirdi ama hüsranla bitti.
Giuliano, Josef, Soldado ile kavga etti.
Volkan Demirel'i de kadro dışı bırakıp özür diletti.
BURADA SPORTİF DİREKTÖRE İHTİYAÇ YOK!
Comolli'nin istifa toplantısında Ali Koç'a, "Başkan ve teknik direktör varken burada sportif direktöre ihtiyaç yok. Her şeyi kendiniz yapıyorsunuz!" dediği öğrenildi... Fransız futbol adamının, Ali Koç'a sarfettiği bu ağır sözlerin sebebinin ise Falette'nin onayı olmadan alınması ve yetkilerine son verilmesi olduğu ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de önceki gün görevinden ayrılan Damien Comolli'nin istifasının perde arkası ortaya çıktı. Daha önce iki kez istifa ettiğini açıklayan Fransız futbol adamının Koç ile yaptığı son toplantıda, "Başkan ve teknik direktör varken burada sportif direktöre ihtiyaç yok" dediği öğrenildi.
FALETTE TRANSFERİ ÇILDIRTTI...
Comolli'nin fikri alınmadan yapılan Falette transferi sonrası çılgına döndü ve giderken Koç'a söylediği sert sözler ikili arasında soğuk rüzgarlar estirdi. Ali Koç ise Comolli'ye uyum sağlayamadığını belirtti.
ŞUBAT 2019'DA İSTİFA ETTİM
Dün yazılı bir açıklama yapan Comolli şunları kaydetti: "Fenerbahçe için en iyisini diliyorum. İstifa kararımı şubat 2019'da almıştım. Birkaç kez ayrılmayı denedim ama başarılı olamadım "
YANILDIKLARINI ÖĞRENECEKLER!
"Çalıştığım sürece işime bağlı kaldım. Büyük finansal problemlere rağmen yarışmacı olacak en mümkün kadroyu oluşturmayı denedim. Haksız eleştirilere rağmen yakın zamanda yanıldıklarını öğrenecekler"
COMOLLİ'NİN YERİNE KİM GELECEK
Sportif direktörlük görevine kimin geleceği henüz belli değil. Emre Belözoğlu ile birlikte eski idari menajer Hasan Çetinkaya ve Önder Özen'in ismi zikredilmeye başlandı bile.
BÖYLE SİCİL GÖRÜLMEDİ
2018 yılının Haziran ayında göreve gelen Comolli, transferler dışında kulüpte yapmış olduğu birçok tasarrufla tepkileri üzerine çeken isim olmayı başardı.
Fenerbahçe'de Damien Comolli dönemi sona ererken, Fransız futbol adamının trransferler dışında yaptığı birçok tasarruf tepkilere neden olmuştu.
NELER YAŞANDI NELER!
İlk olarak Cocu geldikten sonra Aykut Kocaman'ın ekibinden 4 antrenörün önce takımda kalması sonrasında da kulüpten yollanırken izlenen yol büyük tepki çekmişti. Adeta işler kötü gidince 4 hoca günah keçisi olmuş kulüp verilerini dışarı sızdırdığı bile iddia edilmişti. Giuliano ve Josef'i satarken bunu Cocu'ya sormaması da Hollandalı teknik adamla kavga etmesine neden olmuştu. Soldado ile tartışması, İspanyol futbolcu ile birlikte Volkan Demirel'in de kadro dışı kalması ve zorla özür dilettirilmesi de akıllara kazandı.
TERCÜMAN DENİZ SARITAÇ'IN TWEETİ OLAY OLDU
Comolli dönemi sona erince ilk tepki eski tercüman Deniz Sarıtaç'tan gelmişti. Sarıtaç, "Çalıştığın ülkeyi küçümse, sürekli insanlara iftiralar at, arkadan konuş, kuyu kaz. Üç kuruş maaşla çalışan insanları bile paranoyalarınla kovdur. Bir gün sana da gelecekti sıra. Güle güle" ifadelerini kullanmıştı.
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