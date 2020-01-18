Trabzonspor, Sporting CP U23'ten kadrosuna kattığı Ivanildo Fernandes'in sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.
Bordo-mavililerin konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;
"Şirketimiz ile Ivanildo Jorge Mendes Fernandes arasındaki, 02.08.2019 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."
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