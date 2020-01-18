Trabzonspor, Sporting CP U23'ten kadrosuna kattığı Ivanildo Fernandes'in sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Bordo-mavililerin konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Şirketimiz ile Ivanildo Jorge Mendes Fernandes arasındaki, 02.08.2019 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."