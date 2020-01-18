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  • 18.01.2020 12:04
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 12:26

Son dakika haberi... 'in ayrılığını 'a bildirdi

'da son dakika gelişmesi... Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Trabzonspor'da ayrılık. Fırtına, Portekiz Ligi ekibi Sporting Lizbon'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği ile yollarını resmen ayırdığını açıkladı.

Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi

, Sporting CP U23'ten kadrosuna kattığı 'in sözleşmesinin feshedildiğini 'a bildirdi.

Bordo-mavililerin konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Şirketimiz ile Ivanildo Jorge Mendes Fernandes arasındaki, 02.08.2019 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."

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