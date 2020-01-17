TAKVİM yazdı Comolli doğruladı! "Daha önce ayrılmak istedim"

'ADİL OLMAYAN ELEŞTİRİLERE RAĞMEN...'

Takıma ve bana yöneltilen adil olmayan eleştirilere rağmen, ki yakın zamanda doğru olmadıkları kanıtlandı, Fenerbahçe taraftarları tarafından gösterilen inanılmaz tutkuya hayran kaldım. Takım için en iyisini diliyorum.