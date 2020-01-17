TAKVİM yazdı Comolli doğruladı! "Daha önce ayrılmak istedim"
Ali Koç'un Fenerbahçe'ye başkan olmasının ardından Fenerbahçe'de sportif direktör olarak göreve başlayan Damien Comolli'nin dün sarı-lacivertli camia ile yollarını ayırdığı açıklandı. TAKVİM bir süredir Comolli'nin adının karıştığı skandalları yazmış ve yolların ayrılacağını defalarca duyurmuştu. Damien Comolli, konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarlar TAKVİM'i doğruladı. Comolli, "Daha önce de birçok kez ayrılmak istediğimi başkana ilettim ancak olmadı."açıklamalarında bulundu.
17.01.2020 19:17
- Son Güncelleme: 17.01.2020 19:17
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