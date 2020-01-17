GaleriSpor

TAKVİM yazdı Comolli doğruladı! "Daha önce ayrılmak istedim"

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye başkan olmasının ardından Fenerbahçe'de sportif direktör olarak göreve başlayan Damien Comolli'nin dün sarı-lacivertli camia ile yollarını ayırdığı açıklandı. TAKVİM bir süredir Comolli'nin adının karıştığı skandalları yazmış ve yolların ayrılacağını defalarca duyurmuştu. Damien Comolli, konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarlar TAKVİM'i doğruladı. Comolli, "Daha önce de birçok kez ayrılmak istediğimi başkana ilettim ancak olmadı."açıklamalarında bulundu.

17.01.2020 19:17 - Son Güncelleme: 17.01.2020 19:17
TAKVİM yazdı Comolli doğruladı! Daha önce ayrılmak istedim

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye başkan olmasının ardından Fenerbahçe'de sportif direktör olarak göreve başlayan Damien Comolli'nin dün sarı-lacivertli camia ile yollarını ayırdığı açıklandı.

TAKVİM yazdı Comolli doğruladı! Daha önce ayrılmak istedim

TAKVİM bir süredir Comolli'nin adının karıştığı skandalları yazmış ve yolların ayrılacağını defalarca duyurmuştu. Damien Comolli, konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarlar TAKVİM'i doğruladı.

TAKVİM yazdı Comolli doğruladı! Daha önce ayrılmak istedim

İşte Comolli'nin açıklaması;

"İstifa kararını 25 Şubat 2019'da almış ve 12 aylık ihbar süremi dolduruyordum. Bu süreçte başkana birkaç kez ayrılık talebimi iletmeme rağmen başarılı olamamıştım"

TAKVİM yazdı Comolli doğruladı! Daha önce ayrılmak istedim

'UZUN VADELİ PROJELER...'
Tamamen yeni bir yönetim anlayışına ve finansal modele ihtiyacı olan Fenerbahçe ve Trük futbolunun içinde bulunduğu durumu değiştirmek için uzun vadeli projeler üzerinde de çalıştım.

TAKVİM yazdı Comolli doğruladı! Daha önce ayrılmak istedim

'ADİL OLMAYAN ELEŞTİRİLERE RAĞMEN...'
Takıma ve bana yöneltilen adil olmayan eleştirilere rağmen, ki yakın zamanda doğru olmadıkları kanıtlandı, Fenerbahçe taraftarları tarafından gösterilen inanılmaz tutkuya hayran kaldım. Takım için en iyisini diliyorum.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçe'nin Gaziantep kadrosu belli oldu! Yeni transfer...
Fenerbahçe'nin Gaziantep kadrosu belli oldu! Yeni transfer...