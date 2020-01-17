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  • 17.01.2020 21:52
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 21:52

Ankaragücü ve Konyaspor'dan "" kampanyasına destek

tarafından başlatılan “Sporda Şiddetsiz İletişim" Projesiyle "" kampanyasına ile İttifak Holding Konyaspor’dan destek geldi.

'Sporda Şiddetsiz İletişim'e ilk destek geldi

tarafından başlatılan "Sporda Şiddetsiz İletişim" Projesiyle "" kampanyasına ile İttifak Holding Konyaspor'dan destek geldi.

'de ikinci devrenin açılış maçında MKE Ankaragücü sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı.

İletişim Başkanlığı tarafından başlatılan "Sporda Şiddetsiz İletişim" projesine destek vermek için, futbolcular sahaya, "Futbola şiddetle değil gönülden bağlan" yazılı pankartlarla çıktı.



Fotoğrafı, İletişim Başkanı , takipçileriyle paylaştı. Altun yaptığı paylaşımda, "MKE Ankaragücü ve İttifak Holding Konyasporlu futbolcularımız da "Futbola şiddetle değil, gönülden bağlan" dedi. Varolsunlar.. Futbolda şiddetsiz iletişim için #RakibineJestYap" dedi.

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