TAKVİM ne diyorsa o! 'Comolli' gidiyor dedik ve gitti

Fenerbahçe, Falette'yi kadrosuna kattı. TAKVİM, Rogon krizini ortaya çıkardı. Comolli, Twitter hesabı açtı. Topu Ali Koç'a attı. Tüm yetkileri elinden alınınca da istifa mektubunu yazdı.



SEN MİSİN SUÇLAYAN!

Falette'nin imzası sonrası TAKVİM, son transferlerin Rogon menajerlik şirketinden yapıldığını manşetine taşıdı. Comolli Falette transferi için topu başkana attı. Ali Koç dün bir toplantı yaptı. Comolli'yi istifaya zorladı. O da görevi bıraktı.



F.Bahçe'de Comolli dönemi dün resmen sona erdi. Fenerbahçe resmi siteden Fransız futbol adamının istifa ettiğini duyurdu ve kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Göreve geldiğinden beri yaptığı transferlerle çok eleştirilen Damien Comolli için sonun başlangıcı TAKVİM gazetesinin manşeti oldu.







TAKVİM'E CEVAP VEREYİM DERKEN!

Takvim "Havuz problemi" başlıklı haberde son alınan futbolcuların Rogon menajerlik şirketinin alındığını yazdı. Comolli de twitter hesabı açıp Takvim'e cevap verdi ve Falette'yi başkanın aldığını açıkladı.







GERİ DÖNÜŞ ARTIK ÇOK ZORDU

Bu noktadan sonra zaten gergin olan ilişkiler geri dönülmez bir şekilde etkilendi. Başkan Koç'un Comolli ile "şimdilik!" devam ettiklerini açıklaması da bu gerginliği gizlemekten uzak kaldı.







EMRE BELÖZOĞLU SÜRPRİZİ

Başkan Koç, Comolli ile dün toplantı yapıp istifasını istedi. Fransız futbol adamı da görevi bıraktı. Comolli'den boşalan koltuğa sezon sonunda futbolu bırakacak Emre Belözoğlu'nun oturacağı iddia edildi.



SIRA SANA DA GELECEKTİ

F.Bahçe eski tercümanı Deniz Sarıtaş, Comolli ile ilgili sosyal medyadan, "Çalıştığın ülkeyi küçümse, sürekli insanlara iftiralar at, arkadan konuş, kuyu kaz. Üç kuruş maaşla çalışan insanları bile paranoyanlarınla kovdur. Kendi eksikliğin anlaşılmasın diye iş bilen herkesle çatış. Bir gün sıra sana da gelecekti" yorumu yaptı.







9 OCAK 2020

HER ŞEY BU HABERLE BAŞLADI

Takvim 9 Ocak'ta 'Havuz problemi' başlığı ile verdiği haberde Comolli'nin 100 kişilik oyuncu havuzu olmasına rağmen transferleri Rogon menajerlik şirketinden yaptığını gündeme taşıdı.







10 OCAK 2020

BAŞKAN BUNA ÇOK KIZDI!

Haberi okuyan Comolli twitter hesabı açtı ve TAKVİM'in haberine cevap verdi. Son Falette transferini kendisinin değil Başkan Koç'un yaptığını duyurdu. İpler de gerildi.







11 OCAK 2020

11 Ocak'ta 'Comolli gerçekleri" başlıklı haberde sorunun sadece Falette transferinin olmadığı açık bir şekilde dile getirildi.







12 OCAK 2020

İstifanın eşiğine gelen Comolli'nin yaptığı transferler listelendi ve bunca ağır masrafa karşın bir de tazminat istediği dile getirildi.







13 OCAK 2020

Başkan Koç, basın toplantısında Comolli ile devam edileceğini söyledi. Ama sözlerindeki satır aralarında ayrılığın sinyallerini de veriyordu.







TWITTER HESABI ONA HİÇ YARAMADI

Bunca zaman twitter hesabı olmayan Comolli, 9 Ocak'ta Takvim'e cevap vermek için twitter hesabı açtı. Sanal alem, Comolli için pek de hayırlı olmadı.



FENERBAHÇE'NİN GEÇEN SEZON HARCADIĞI PARA

COCU: 3.9 milyon Euro



PSV'ye tazminat: 2 milyon Euro Maaş: 1.9 milyon Euro



ERSUN YANAL: 1 milyon Euro (yarım sezon)



SLİMANİ: 6 milyon Euro Kiralama bedeli: 1.5 milyon Euro Maaş: 4.5 milyon Euro



ANDRE AYEW: 3.5 milyon Euro



JAİLSON: 5.5 milyon Euro Bonservis: 4 milyon Euro Maaş: 1.5 milyon Euro



BENZIA: 2 milyon Euro



DİEGO REYES: 1.5 milyon Euro



HARUN TEKİN: 4 milyon Euro Bonservis: 2.5 milyon Euro Maaş: 1.5 milyon Euro



MICHAEL FREY: 3.2 milyon Euro



BARIŞ-FERDİ-BERKE: 7.2 milyon Euro



MOSES: 3.5 milyon Euro Kiralama bedeli: 1.5 milyon Euro Maaş: 2 milyon Euro



SERDAR AZİZ: Maaş: 1 milyon Euro



ZAJC: 5.1 milyon Euro Bonservis: 4.5 milyon Euro Maaş: 600 bin Euro



TOLGAY: 4.1 milyon Euro Bonservis: 3.2 milyon Euro Maaş: 900 bin Euro



SADIK: 1 milyon 250 bin Euro Bonservis: 750 bin Euro Maaş: 500 bin Euro







FENERBAHÇE'NİN BU SEZON HARCADIĞI PARA



GUSTAVO: 9.5 milyon Euro Bonservis: 6 milyon Euro Maaş: 3.5 milyon Euro



VEDAT MURİÇ: 5 milyon Euro Bonservis: 3.5 milyon Euro Maaş: 1.5 milyon Euro



DENİZ TÜRÜÇ: 4.1 milyon Euro Bonservis: 2.5 milyon Euro Maaş: 1.6 milyon Euro



ZANKA: 3.7 milyon Euro Bonservis: 2 milyon Euro Maaş: 1.7 milyon Euro



ALTAY: 2 milyon Euro Bonservis: 1.5 milyon Euro Maaş: 0.5 milyon Euro



EMRE: Bedelsiz Maaş: 1.5 milyon Euro



MEVLÜT: Bedelsiz Maaş: 1.1 milyon Euro



KRUSE: Bedelsiz Maaş: 4 milyon Eur



RAMİ: Bedelsiz Maaş: 2 milyon Euro



MURAT: Bedelsiz Maaş: 500 bin lira



RODRIGUES: Kiralık Maaş: 2 milyon Euro