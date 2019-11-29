Mensah’dan açık kapı

Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Kayserisporlu Bernard Mensah açıklamalar yaptı. Yıldız futbolcu, "Herhangi bir anlaşma yok ancak büyük takımda oynamayı her futbolcu ister" şeklinde konuştu.
Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Kayserisporlu Bernard Mensah açıklamalar yaptı. Yıldız futbolcu, "Herhangi bir anlaşma yok ancak büyük takımda oynamayı her futbolcu ister" şeklinde konuştu.
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