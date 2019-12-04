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'tan açıklaması: 'ta her şey belli olur

’un Ganalı orta saha oyuncusu , ’ye yeşil ışık yaktı. Ganalı yıldız, “Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. ’ta her şey belli olur...” dedi.

Ocak'ta her şey belli olur
Adı bir süredir ile anılan 'un Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah'tan önemli açıklamalar geldi. Mensah, Fener'e yeşil ışık yaktı.



FENERBAHÇE'Yİ SORDULAR...
Kendisine Fenerbahçe ile ilgili iddialar sorulan Mensah, "Takım kötü durumda. Mutlu değilim. Beklemekten başka çarem yok. F.Bahçe büyük kulüp. 'ta her şey belli olur" dedi.



OLUR MU, OLMAZ MI BİLEMEM
Mensah şöyle devam etti: Olur mu olmaz mı bilemem. Bekleyip göreceğiz. Bu konuyla menajerim ilgileniyor. Sadece Fenerbahçe değil. Galatasaray ve Beşiktaş da önemli kulüpler.

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