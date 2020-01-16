Süper Lig'de ikinci yarı mücadelesi yarın başlayacak. Ligin 18. haftasının ilk maçında MKE Ankaragücü ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya gelecek. İlk yarısı 29 Aralık 2019'da oynanan 17. hafta müsabakalarıyla tamamlanan lige, 18 günlük aranın ardından devam edilecek. PUAN DURUMU

Demir Grup Sivasspor'un lider durumda bulunduğu ligde puan tablosu şöyle: Takımlar O G B M A Y AV P 1. DEMİR GRUP SİVASSPOR 17 11 4 2 35 16 19 37 2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 17 9 6 2 32 17 15 33 3. TRABZONSPOR 17 9 5 3 35 19 16 32 4. FENERBAHÇE 17 9 4 4 34 21 13 31 5. BEŞİKTAŞ 17 9 3 5 27 22 5 30 6. AYTEMİZ ALANYASPOR 17 8 5 4 31 16 15 29 7. GALATASARAY 17 7 6 4 23 15 8 27 8. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 17 6 6 5 32 22 10 24 9. GAZİANTEP FK 17 6 6 5 26 28 -2 24 10. GÖZTEPE 17 6 5 6 19 20 -1 23 11. YUKATEL DENİZLİSPOR 17 6 4 7 19 23 -4 22 12. ÇAYKUR RİZESPOR 17 6 2 9 17 27 -10 20 13. GENÇLERBİRLİĞİ 17 4 6 7 28 32 -4 18 14. KASIMPAŞA 17 4 3 10 26 34 -8 15 15. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 17 3 6 8 15 24 -9 15 16. ANTALYASPOR 17 3 5 9 15 33 -18 14 17. MKE ANKARAGÜCÜ 17 2 6 9 15 34 -19 12 18. HES KABLO KAYSERİSPOR 17 2 4 11 16 42 -26 10 18. HAFTA PROGRAMI

Süper Lig'in 18. hafta maç programı şöyle: Yarın: 20.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman) 18 Ocak Cumartesi: 14.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları) 17.00 Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim) 20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon) 19 Ocak Pazar: 13.30 Antalyaspor-Göztepe (Antalya) 16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park) 16.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor (Türk Telekom) 19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park) 20 Ocak Pazartesi: 20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)