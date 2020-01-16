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Süper Lig'de ikinci yarı mücadelesi yarın başlayacak.
Ligin 18. haftasının ilk maçında MKE Ankaragücü ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya gelecek.
İlk yarısı 29 Aralık 2019'da oynanan 17. hafta müsabakalarıyla tamamlanan lige, 18 günlük aranın ardından devam edilecek.
PUAN DURUMU
18. HAFTA PROGRAMI
Yarın:
20.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
18 Ocak Cumartesi:
14.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)
17.00 Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)
19 Ocak Pazar:
13.30 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)
16.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor (Türk Telekom)
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)
20 Ocak Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)
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