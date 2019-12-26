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  • 26.12.2019 11:00
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 11:05

Son dakika: 'tan Mensah açıklaması!

Son dakika haberi... Son günlerde 'ın forması giyen Mensah ile ilgilendiğine dair iddialar ortaya atılıyordu. Beşiktaş'tan bu iddialara yanıt geldi. Siyah-beyazlılar Mensah ile ilgilenmediklerini açıkladı. İşte ayrıntılar...

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