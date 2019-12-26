Beşiktaş Kulübü, Kayserispor forması giyen Bernard Mensah ile ilgilenmediklerini açıkladı ve "Kayserispor Kulübü futbolcusu Bernard Mensah'ın Futbol Takımımıza transferi ile ilgimiz yoktur." şeklinde resmi bir açıklama yaptı

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