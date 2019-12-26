Beşiktaş Kulübü, Kayserispor forması giyen Bernard Mensah ile ilgilenmediklerini açıkladı ve "Kayserispor Kulübü futbolcusu Bernard Mensah'ın Futbol Takımımıza transferi ile ilgimiz yoktur." şeklinde resmi bir açıklama yaptı
DETAYLAR BİRAZDAN...
Beşiktaş Kulübü, Kayserispor forması giyen Bernard Mensah ile ilgilenmediklerini açıkladı ve "Kayserispor Kulübü futbolcusu Bernard Mensah'ın Futbol Takımımıza transferi ile ilgimiz yoktur." şeklinde resmi bir açıklama yaptı
DETAYLAR BİRAZDAN...
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