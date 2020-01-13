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'ın İspanyol yıldızı 2. yarı öncesi açıklamalarda bulundu. Siyah-Beyazlı oyuncu 2. yarı ve ile oynayacakları maçların kaderlerini belirleyeceğini söyleyerek, "Bu takımlarla oynayacağımız maçlar şampiyonlukta ne kadar iddialı olduğumuzu gösterecek. Hazır olmamız ve çok iyi başlamalıyız" ifadesini kullandı.

Sivas&Trabzonspor kader maçlarımız
Beşiktaş'ın İspanyol yıldızı Victor Ruiz 2. yarı öncesi açıklamalarda bulundu. Siyah-Beyazlı oyuncu 2. yarı Sivas ve Trabzonspor ile oynayacakları maçların kaderlerini belirleyeceğini söyleyerek, "Bu takımlarla oynayacağımız maçlar şampiyonlukta ne kadar iddialı olduğumuzu gösterecek. Hazır olmamız ve çok iyi başlamalıyız" ifadesini kullandı.

BÖYLESİ DAHA ÖNCE OLMADI
Ruiz futbol hayatında daha önce hiç bu kadar sakatlık yaşamadığını söyleyerek şanssızlıktan yakındı.

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