FETÖ'de 'Gülen sonrası dönem' hazırlıkları! Şifre 'Asude' mezarı bile hazır... 'MÖZ - Barbie' yakınlaşmasından çıkan yeni elebaşı

FETÖ'nün Pensilvanya'daki şer yuvası olağanüstü günlerden geçiyor. İhanet yerleşkesindeki evler boşaltıldı, belirli noktalar satışa çıkarıldı. Akıbeti bilinmeyen elebaşı Gülen'in daha önce de tarifi yapılan iki ağaç arasındaki mezarı bile hazırlandı. Firari vatan haini Ahmet Kurucan ve Ekrem Dumanlı'nın 'asude' vurgusu yapıp Yahya Kemal Beyatlı şiirlerini örnek vermesi "elebaşı öldü mü?" sorusunu akıllara getirirken Gülen sonrası döneme hazırlanan FETÖ, dağılmamak için yeniden organize oluyor. MOSSAD ve CIA aparatı örgütün başına geçecek isim de tayin edildi.