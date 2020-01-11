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  • 12.01.2020 01:28
  • Son Güncelleme: 12.01.2020 01:29

Son dakika: A Polonya'yı yenerek finale yükseldi

Son dakika haberi... A , 2020 yarı final maçında Polonya'yı 3-2 mağlup ederek finalde 'nın rakibi olmaya hak kazandı.

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