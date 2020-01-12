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  • 12.01.2020 12:33
  • Son Güncelleme: 12.01.2020 12:37

'dan 'ye dev çalımı! için harekete geçti!

’in devre arasına girmesinin ardından çalışmalarında gaza basan , ile karşı karşıya geldi. Defansif yöne önem veren Trabzonspor, Fenerbahçe’nin gündemindeki ’nin yıldız stoperi için harekete geçti. İşte transferde yaşanan son dakika gelişmeleri...

Ligde ikinci yarının başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları hız kazandı. Transfer dönemini birer takviye ile geçiren Fenerbahçe ve Trabzonspor, Göztepeli Alpaslan Öztürk için karşı karşıya geldi.

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