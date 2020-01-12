Ligde ikinci yarının başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları hız kazandı. Transfer dönemini birer takviye ile geçiren Fenerbahçe ve Trabzonspor, Göztepeli Alpaslan Öztürk için karşı karşıya geldi.
Ligde ikinci yarının başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları hız kazandı. Transfer dönemini birer takviye ile geçiren Fenerbahçe ve Trabzonspor, Göztepeli Alpaslan Öztürk için karşı karşıya geldi.
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