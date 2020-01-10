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  • 10.01.2020 14:53
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 14:54

maçı hangi kanalda, şifresiz canlı nasıl izlenir? Galatasaray Altay hazırlık maçı kadrosu

hazırık maçı kapsamında ile karşı karşıya gelecek. Bugün oynanacak maçı canlı takip etmek isteyen futbolseverler karşılaşmanın detaylarını araştırmaya başladılar. Peki, Galatasaray - Altay maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz canlı nasıl izlenir? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

Galatasaray-Altay maçı hangi kanalda?

Galatasaray Altay maçı hangi kanalda? Galatasaray Spor Kulübü ikinci sezon hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Antalya Kampı hazırlıkları kapsamındaki ilk maçını Altay ile oynayacak. Yeni transferleriyle ikinci sezona iyi başlamak isteyen Galatasaray'da hedef galibiyet. Sarı-Kırmızılılar ikinci karşılaşmasını ise Adana Demirspor ile yapacak. Peki, Galatasaray - Altay maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz canlı nasıl izlenir? İşte cevaplar...

GALATASARAY - ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Altay arasında oynanacak hazırlık maçı bugün saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma, GS TV ve Galatasaray'ın resmi YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Galatasaray'ın Antalya kampı kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Emre Mor, Mario Lemina.

Ağır enfeksiyon geçiren Henry Onyekuru, kamp kadrosunda bulunmuyor.

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