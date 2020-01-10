Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'dan ayrılan Ryan Babel'den olay gönderme
Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklenen verimi alamadığı Ryan Babel, Ajax'ın yolunu tuttu. Tecrübeli futbolcu yeni ayrılığın ardından açıklamalarda bulunurken, sarı-kırmızılı takımın oynadığı futbola da göndermede bulundu. İşte Babel'in dikkat çeken sözleri...
10.01.2020 09:18
- Son Güncelleme: 10.01.2020 09:18
"DÖNÜŞÜM BİRAZ TUHAF OLDU ÇÜNKÜ..."
Dönüşüm biraz tuhaf oldu çünkü her şey çok hızlı gelişti. Ancak durumdan memnunum. Benim daima bir Ajax oyuncusu olduğum ve öyle de kalacağım bir sır değil. Kulübün son 9 senedeki gelişimini görmek harika bir duygu. Tüm dünyadaki taraftarlar yeniden Ajax'ı konuşuyor tıpkı ben küçükken olduğu gibi. Sezon sonuna kadar burada olmam çok öze bir şey.
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