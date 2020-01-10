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Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'dan ayrılan Ryan Babel'den olay gönderme

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklenen verimi alamadığı Ryan Babel, Ajax'ın yolunu tuttu. Tecrübeli futbolcu yeni ayrılığın ardından açıklamalarda bulunurken, sarı-kırmızılı takımın oynadığı futbola da göndermede bulundu. İşte Babel'in dikkat çeken sözleri...

10.01.2020 09:18 - Son Güncelleme: 10.01.2020 09:18
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'dan ayrılan Ryan Babel'den olay gönderme

Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray; Onyekuru, Saracchi ve Sekidika gibi isimleri kadrosuna katarken, sürpriz bir ayrılıkla gündeme geldi.

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'dan ayrılan Ryan Babel'den olay gönderme

Sarı-kırmızılı takıma sezon başında katılan ve gösterdiği performansla tepki çeken Hollandalı futbolcu Ryan Babel, ülkesinin takımlarından Ajax'a kiralık olarak döndü.

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'dan ayrılan Ryan Babel'den olay gönderme

Türkiye'den ayrılarak Hollanda'nın yolunu tutan Babel, ayağının tozuyla De Telegraaf'a transferine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte tecrübeli ismin sözlerinden öne çıkanlar:

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'dan ayrılan Ryan Babel'den olay gönderme

"DÖNÜŞÜM BİRAZ TUHAF OLDU ÇÜNKÜ..."
Dönüşüm biraz tuhaf oldu çünkü her şey çok hızlı gelişti. Ancak durumdan memnunum. Benim daima bir Ajax oyuncusu olduğum ve öyle de kalacağım bir sır değil. Kulübün son 9 senedeki gelişimini görmek harika bir duygu. Tüm dünyadaki taraftarlar yeniden Ajax'ı konuşuyor tıpkı ben küçükken olduğu gibi. Sezon sonuna kadar burada olmam çok öze bir şey.

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'dan ayrılan Ryan Babel'den olay gönderme

"KARAR YETKİSİ BENDE DEĞİLDİ"
Yeniden Ajax forması giymenin beni onurlandıracağını düşünüyordum ama karar yetkisi bende değildi. Her şey Galatasaray'ın kararına bağlıydı. İki kulübe de yararlı olacağını gördüğüm an benim için tercih yapmak kolay oldu.

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