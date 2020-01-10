Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, Antalya'da gerçekleştirdiği yeni sezon kampı öncesinde 2. hazırlık maçına çıkıyor. Bordo mavililer, Arnavutluk kulübü Partizani Tiran ile karşı karşıya geliyor...

TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ: Erce, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, K. Ahmet, Sosa, A. Parmak, Ndiaye, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth

PARTIZANI TIRAN'IN İLK 11'İ: A. Hoxha, Idrizaj, Bitri, Bilali, Trashi, E. Çinari, Telushi, Romero, William Cordeiro, Brown, Bardhi

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HEDEF ÇİFTE KUPA

Ligde son düdükle birlikte sonucun resmileşeceğini belirten Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Sezon bittiği zaman ya da kupada da final maçının son düdüğü çaldığı zaman şampiyon belli olacak. Verilen bütün mücadele şampiyonluk ve kupanın kazanılması için ama sizinle birlikte diğer takımlar da aynı mücadeleyi veriyor. Şampiyonluk ile ilgili söylemleri rakiplere karşı biraz saygısızlık olarak nitelendiriyorum. Mücadelenizi verirsiniz, o mücadele sizi nereye taşır, o son düdükle ya da son hafta belli olacak bir yarış, bir mücadele. Biz de bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Hedefimize varmak için elimizden gelen her şeyi ortaya koyuyoruz" dedi.

BİR TRANSFER DAHA YAPABİLİRİZ

Ligin devre arasında transfer yapmanın zorluğuna dikkat çeken Başkan Ağaoğlu, şunları kaydetti: "Ndiaye'yi aldık ve bir transfer daha olabilir. 14 yabancı yabancı transferini de tamamlamış durumdayız. Bu 14 futbolcuyu oynatma ve kadroya alma şansınız yok. Trabzonspor'un da oynatamayacağı oyuncuları kadrosuna katma lüksü yok. Bu nedenle çözüm bulmamız gerek."

SAKATLIKLAR BELİMİZİ BÜKTÜ

Takımın sakatlıklardan çok fazla etkilendiğini söyleyen Ağaoğlu şöyle devam etti: "Sakatlıklar diğer takımları da etkiledi. Biz biraz daha fazla hasar gördük. Sakatlıklar da bu oyunun bir parçası, bir gerçeği. Tabii ki olmasaydı çok farklı yerde olurduk. Sosa'nın sakatlığı ve 4-5 hafta oynamaması, Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı ve Ekuban'ın sakatlık sonrası hâlâ istenen performansı yakalayamaması ciddi anlamda güç kaybına neden oldu."