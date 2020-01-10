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  • 10.01.2020 13:27
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 13:40

'la adı anılıyordu! İşte 'un yeni adresi...

Son dakika transfer gelişmesi... İngiliz ekibi Everton'da forma giyen milli futbolcu 'un takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. Son dakika haberine göre milli golcü, için sağlık kontrolünden geçiyor.

Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli futbolcu , takımından ayrılıyor.

Son dakika haberine göre Cenk Tosun, için sağlık kontrolünden geçiyor. Kontrollerde bir sorun çıkmaması halinde milli futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Crystal Palace'ta forma giyecek.

2018'in ocak ayı transfer döneminde 'tan Everton'a 22.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Cenk Tosun, yüksek beklentilerle gittiği İngiltere'de düzenli forma şansı bulamadı. Milli golcü, İngiliz temsilcisinde forma giydiği 51 maçta 10 gol atarken 6 da asist yaptı.

Deneyimli futbolcunun adı, eski takımı Beşiktaş'la da anılıyordu. Kulüp başkanı düzenlediği basın toplantısında ilgiyi doğruladı ancak TFF'nin limit kararının değişmeden bu transferin gerçekleşemeyeceğini dile getirdi. İngiliz basını ise oyuncunun ailevi nedenlerle Ada'dan ayrılmak istemediğini yazmıştı.

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