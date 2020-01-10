Galatasaray'ın Fransız ekibi Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru, geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle sarı-kırmızılı ekibin Antalya kampı kadrosuna alınmadı.



Sezonun 2'nci yarısı için hazırlıklarına Antalya'da devam edecek olan Galatasaray'da kamp kadrosu da netleşti. Sarı-kırmızılı ekibin kadrosunda ağır enfeksiyon geçiren 22 yaşındaki Nijeryalı forvet Henry Onyekuru yer almadı. Kadrodaki isimler şöyle: