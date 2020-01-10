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  • 10.01.2020 10:45
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 10:45

'da yeni transfere büyük şok! Kadro dışı kaldı

devre arası hazırlık kampı için Antalya'ya gitti. 14 Ocak'a kadar burada kamp yapacak olan sarı-kırmızılı ekipte yeni transfer hastalığı nedeniyle kamp kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'ın Fransız ekibi Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru, geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle sarı-kırmızılı ekibin Antalya kampı kadrosuna alınmadı.

Sezonun 2'nci yarısı için hazırlıklarına Antalya'da devam edecek olan Galatasaray'da kamp kadrosu da netleşti. Sarı-kırmızılı ekibin kadrosunda ağır enfeksiyon geçiren 22 yaşındaki Nijeryalı forvet Henry Onyekuru yer almadı. Kadrodaki isimler şöyle:

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