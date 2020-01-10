Galatasaray, Eskişehirspor'dan 23 yaşındaki Jesse Sekidika'yı bedelsiz olarak kadrosuna kattı.
2024 YILINA KADAR
Cimbom'un dünkü idmanını da çıkan Sekidika, sarı-kırmızılı formayla dün ilk pozunu verdi. Resmi açıklama öncesi Abdurrahim Albayrak ile birlikte objektiflere poz veren Nijeryalı yıldız, 4.5 yıllık sözleşmeye imza attı.
YILLIK 250 BİN EURO
Jesse'yi KAP'a bildiren Aslan, oyuncuya bu sezonun 2. yarısında 125 bin Euro verecek. Genç yıldız, sonraki sezonlarda yıllık 250 bin Euro alacak.
G.Saray yeni transferi Jesse Sekidika'yı işte böyle duyurdu. Yeni transfer Jesse Sekidika 28 numaralı formayı giyecek.
2024 YILINA KADAR
Cimbom'un dünkü idmanını da çıkan Sekidika, sarı-kırmızılı formayla dün ilk pozunu verdi. Resmi açıklama öncesi Abdurrahim Albayrak ile birlikte objektiflere poz veren Nijeryalı yıldız, 4.5 yıllık sözleşmeye imza attı.
YILLIK 250 BİN EURO
Jesse'yi KAP'a bildiren Aslan, oyuncuya bu sezonun 2. yarısında 125 bin Euro verecek. Genç yıldız, sonraki sezonlarda yıllık 250 bin Euro alacak.
G.Saray yeni transferi Jesse Sekidika'yı işte böyle duyurdu. Yeni transfer Jesse Sekidika 28 numaralı formayı giyecek.
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