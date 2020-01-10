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, 'yı bedelsiz olarak kadrosuna kattı

, 'dan 23 yaşındaki 'yı bedelsiz olarak kadrosuna kattı. 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 4.5 yıllık imzayı attı. Sekidika, yarım sezon için 125 bin kazanacak...

Yeni Aslan Sekidika
Galatasaray, 'dan 23 yaşındaki Jesse Sekidika'yı bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

2024 YILINA KADAR
Cimbom'un dünkü idmanını da çıkan Sekidika, sarı-kırmızılı formayla dün ilk pozunu verdi. Resmi açıklama öncesi Abdurrahim Albayrak ile birlikte objektiflere poz veren Nijeryalı yıldız, 4.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

YILLIK 250 BİN
Jesse'yi KAP'a bildiren Aslan, oyuncuya bu sezonun 2. yarısında 125 bin Euro verecek. Genç yıldız, sonraki sezonlarda yıllık 250 bin Euro alacak.




G.Saray yeni transferi 'yı işte böyle duyurdu. Yeni transfer Jesse Sekidika 28 numaralı formayı giyecek.

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