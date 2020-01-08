Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 08.01.2020 11:02
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 11:10

Son dakika transfer gelişmesi: Seri için G.Saray'a fesih teklifi! 'Geri gönderin'

Transfer gündeminde son dakika gelişmesi... Fulham, Everton ve 'dan aldığı teklifler üzerine Seri'nin kiralık sözleşmesinin feshi için 'a başvurdu ancak geri çevrildi.

Seri için G.Saray'a fesih teklifi! 'Geri gönderin'
, Fulham'ın Jean-Michael Seri'nin kiralanma anlaşmasının feshi talebini kabul etmedi.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Fulham, Everton ve 'dan aldığı transfer teklifleri üzerine Jean-Michael Seri'yi satmak ve ara transfer döneminde elini güçlendirmek istedi. Seri'nin kiralık sözleşmesini fesh etmek isteyen Fulham, Galatasaray'a talepte bulundu.

Galatasaray ise Fulham'dan gelen bu talebi geri çevirdi ve oyuncuyu geri göndermeyeceğini deklare etti.

Sezon başında 1.5 milyon euro kiralama bedeliyle Galatasaray'a gelen 28 yaşındaki Fildişili orta saha, bu sezon 18 resmi maçta forma giydi ve 1 gol atıp 2 asist yaptı.



TERİM: "SANA GÜVENİYORUM"
Galatasaray'da sezonun ilk yarısında hayal kırıklığı yaratan ve devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşulan isimlerden Jean Michael Seri için son karar çıktı.

Fransız basını, 'in Fildişili oyuncu ile bire bir görüşme yaparak "Sana güveniyorum" dediğini ve kendisini 2. yarı için takımda düşündüğünü ilettiğini yazdı.



Fulham'dan kiralık olarak Galatasaray'da oynayan 28 yaşındaki oyuncunun peşinde 'den Everton ile birlikte Fransa'dan Lyon ve Marsilya'nın olduğu kaydediliyordu. (Sporx)

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSon dakika transfer gelişmesi: Seri için G.Saray'a fesih teklifi! 'Geri gönderin'
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri