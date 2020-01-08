Son dakika transfer gelişmesi: Seri için G.Saray'a fesih teklifi! 'Geri gönderin'

Galatasaray, Fulham'ın Jean-Michael Seri'nin kiralanma anlaşmasının feshi talebini kabul etmedi.
L'Equipe'te yer alan habere göre; Fulham, Everton ve Lyon'dan aldığı transfer teklifleri üzerine Jean-Michael Seri'yi satmak ve ara transfer döneminde elini güçlendirmek istedi. Seri'nin kiralık sözleşmesini fesh etmek isteyen Fulham, Galatasaray'a talepte bulundu.
Galatasaray ise Fulham'dan gelen bu talebi geri çevirdi ve oyuncuyu geri göndermeyeceğini deklare etti.
Sezon başında 1.5 milyon euro kiralama bedeliyle Galatasaray'a gelen 28 yaşındaki Fildişili orta saha, bu sezon 18 resmi maçta forma giydi ve 1 gol atıp 2 asist yaptı.
TERİM: "SANA GÜVENİYORUM"
Galatasaray'da sezonun ilk yarısında hayal kırıklığı yaratan ve devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşulan isimlerden Jean Michael Seri için son karar çıktı.
Fransız basını, Fatih Terim'in Fildişili oyuncu ile bire bir görüşme yaparak "Sana güveniyorum" dediğini ve kendisini 2. yarı için takımda düşündüğünü ilettiğini yazdı.
Fulham'dan kiralık olarak Galatasaray'da oynayan 28 yaşındaki oyuncunun peşinde Premier Lig'den Everton ile birlikte Fransa'dan Lyon ve Marsilya'nın olduğu kaydediliyordu. (Sporx)
L'Equipe'te yer alan habere göre; Fulham, Everton ve Lyon'dan aldığı transfer teklifleri üzerine Jean-Michael Seri'yi satmak ve ara transfer döneminde elini güçlendirmek istedi. Seri'nin kiralık sözleşmesini fesh etmek isteyen Fulham, Galatasaray'a talepte bulundu.
Galatasaray ise Fulham'dan gelen bu talebi geri çevirdi ve oyuncuyu geri göndermeyeceğini deklare etti.
Sezon başında 1.5 milyon euro kiralama bedeliyle Galatasaray'a gelen 28 yaşındaki Fildişili orta saha, bu sezon 18 resmi maçta forma giydi ve 1 gol atıp 2 asist yaptı.
TERİM: "SANA GÜVENİYORUM"
Galatasaray'da sezonun ilk yarısında hayal kırıklığı yaratan ve devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşulan isimlerden Jean Michael Seri için son karar çıktı.
Fransız basını, Fatih Terim'in Fildişili oyuncu ile bire bir görüşme yaparak "Sana güveniyorum" dediğini ve kendisini 2. yarı için takımda düşündüğünü ilettiğini yazdı.
Fulham'dan kiralık olarak Galatasaray'da oynayan 28 yaşındaki oyuncunun peşinde Premier Lig'den Everton ile birlikte Fransa'dan Lyon ve Marsilya'nın olduğu kaydediliyordu. (Sporx)
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