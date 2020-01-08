Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için çalışmalar başladı. Takımlarda ara transfer dönemi heyecanı yaşanıyor. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig'de 18, 19 ve 20. haftaların müsabaka programı açıklandı. Peki, ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2020 Süper Lig ikinci yarı maçları ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Futbolda ara transfer dönemi olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 31 Ocak 2019 Perşembe günü başlayacak. Transfer dönemi, FIFA kuralları gereği 4 hafta yani 28 gün sürecek.

SÜPER LİG İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF'nin resmi internet adresinde yer alan bilgiye göre, Süper Lig'in ikinci devresi 18. hafta maçları ile 17 Ocak'ta başlayacak. Karşılaşmalar ise şu şekilde olacak;

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