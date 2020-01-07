Beşiktaş, Başakşehir'le olan sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdiren Arda Turan'ı transfer edeceklerine ilişkin haberleri yalanladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada:

"Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile futbolcu Arda Turan'ın transfer görüşmesi için bir araya geldiği ve el sıkıştığı, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın da söz konusu transfere onay verdiği şeklinde basın yayın organlarında yer alan haber, tamamen gerçek dışıdır. Haberde, görüşmeye kanıt olarak kullanılan fotoğraf da eskidir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.