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  • 07.01.2020 22:00
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 22:18

Son dakika: 'tan açıklaması

'tan 'la ilgili son dakika açıklaması geldi. Siyah-beyazlılar, 'le olan sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdiren Arda Turan'ı transfer edeceklerine ilişkin haberleri yalanladı.

Beşiktaş'tan flaş Arda Turan açıklaması

, 'le olan sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdiren 'ı transfer edeceklerine ilişkin haberleri yalanladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada:

"Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile futbolcu Arda Turan'ın transfer görüşmesi için bir araya geldiği ve el sıkıştığı, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın da söz konusu transfere onay verdiği şeklinde basın yayın organlarında yer alan haber, tamamen gerçek dışıdır. Haberde, görüşmeye kanıt olarak kullanılan fotoğraf da eskidir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.

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