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Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray 3. transferini bitirdi

Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da son dakika bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Ligin ilk yarısını sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray, devreyi moralli kapatmıştı. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan Aslan'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transferler art arda geliyor. Monaco'dan Henry Onyekuru ve Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılılar üçüncü transferini de bitirdi. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri ve yeni son transferin detayları…

07.01.2020 22:06 - Son Güncelleme: 07.01.2020 22:06
Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray 3. transferini bitirdi

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte tüm dikkatini ara transfer dönemine veren Galatasaray, ocak ayına hızlı bir giriş yaptı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray 3. transferini bitirdi

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru'yu 6 aylığına kiraladı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray 3. transferini bitirdi

Cimbom, sezon başında da transferi için uğraştığı ancak Everton'ın 13.5 milyon Euro karşılığında Monaco'ya sattığı yıldız oyuncu için Fransız ekibine 750 bin Euro, oyuncuya ise 650 bin Euro ödeyecek.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray 3. transferini bitirdi

Onyekuru'yu resmen açıklayan ve transferde hız kesmeyen Cimbom, geçtiğimiz günlerde Nijeryalı oyuncu ile birlikte Marcelo Saracchi'yi de KAP'a bildirdi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray 3. transferini bitirdi

Galatasaray'da oyuncu arayışları tüm hızıyla sürerken, teknik direktör Fatih Terim transfer gündemi, Arda Turan, Nzonzi ve Diagne'ye kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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