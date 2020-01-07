Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray 3. transferini bitirdi

Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da son dakika bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Ligin ilk yarısını sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray, devreyi moralli kapatmıştı. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan Aslan'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transferler art arda geliyor. Monaco'dan Henry Onyekuru ve Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılılar üçüncü transferini de bitirdi. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri ve yeni son transferin detayları…

07.01.2020 22:06 - Son Güncelleme: 07.01.2020 22:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





