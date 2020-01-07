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Galatasaray transferde gaza bastı | Son dakika spor haberleri

Ligin ilk yarısını 27 puanla 7'nci sırada tamamlayan Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi transferlerinin ardından iki yeni isim daha gaza bastı. Teknik direktör Fatih Terim lider Sivasspor ile aradaki puan farkını bir an önce kapatarak zirve mücadelesine dahil olmak için kadrodaki eksikliklerin tamamlanmasını yönetimden istedi. Terim'in bu talebi doğrultusunda çalışmaları hızlandıran sarı-kırmızılı yönetim stoper ve orta saha mevkisi için 2 sürpriz ismi gündemine aldı.

07.01.2020 10:54 - Son Güncelleme: 07.01.2020 10:54
Galatasaray transferde gaza bastı | Son dakika spor haberleri

Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına tam gaz devam ediyor... Sarı-kırmızılılar, gelecek ve gidecek isimleri neredeyse netleştirirken, 2020 kadrosunu kurmanın planlarını yapıyor...

Galatasaray transferde gaza bastı | Son dakika spor haberleri

Ligin ilk devresinde hem savunmada, hem orta sahada hem de iler uçta büyük sıkıntılar çeken cimbom, her mevkii için önemli isimlerle görüşme halinde...

Galatasaray transferde gaza bastı | Son dakika spor haberleri

Bununla beraber sarı kırmızılılar, transferde bombaları bir bir patlatırken, stoper ve orta saha için de sürpriz isimler gündeme geldi. İşte o isimler ve transfer detayları...

Galatasaray transferde gaza bastı | Son dakika spor haberleri

GALATASARAY'IN TRANSFER GÜNDEMİ
Teknik direktör Fatih Terim'in bir süredir işaret ettiği ocak ayı transfer döneminde sarı-kırmızılı kulübü hareketli günler bekliyor. Onyekuru ve Saracchi transferlerinin ardından gözler stoperde! İşte Galatasaray'ın transfer gündemi...

Galatasaray transferde gaza bastı | Son dakika spor haberleri

SEKIDIKA'DA İŞLEM TAMAM
Galatasaray'ın gündemindeki Jesse Sekidika bugün İstanbul'a geliyor. Eskişehir forması giyen Nijeryalı futbolcu ülkesinden dönecek ve önce kulübü ile görüşüp gitmesine izin verilmesini isteyecek. Galatasaray, Eskişehir ile sözleşmesi 6 ay sonra bitecek olan Sekidika için 100 bin euro vermeye hazır...

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