Galatasaray transferde gaza bastı | Son dakika spor haberleri

Ligin ilk yarısını 27 puanla 7'nci sırada tamamlayan Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi transferlerinin ardından iki yeni isim daha gaza bastı. Teknik direktör Fatih Terim lider Sivasspor ile aradaki puan farkını bir an önce kapatarak zirve mücadelesine dahil olmak için kadrodaki eksikliklerin tamamlanmasını yönetimden istedi. Terim'in bu talebi doğrultusunda çalışmaları hızlandıran sarı-kırmızılı yönetim stoper ve orta saha mevkisi için 2 sürpriz ismi gündemine aldı.

07.01.2020 10:54 - Son Güncelleme: 07.01.2020 10:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





