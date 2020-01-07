Galatasaray transferde gaza bastı | Son dakika spor haberleri
Ligin ilk yarısını 27 puanla 7'nci sırada tamamlayan Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi transferlerinin ardından iki yeni isim daha gaza bastı. Teknik direktör Fatih Terim lider Sivasspor ile aradaki puan farkını bir an önce kapatarak zirve mücadelesine dahil olmak için kadrodaki eksikliklerin tamamlanmasını yönetimden istedi. Terim'in bu talebi doğrultusunda çalışmaları hızlandıran sarı-kırmızılı yönetim stoper ve orta saha mevkisi için 2 sürpriz ismi gündemine aldı.
SEKIDIKA'DA İŞLEM TAMAM
Galatasaray'ın gündemindeki Jesse Sekidika bugün İstanbul'a geliyor. Eskişehir forması giyen Nijeryalı futbolcu ülkesinden dönecek ve önce kulübü ile görüşüp gitmesine izin verilmesini isteyecek. Galatasaray, Eskişehir ile sözleşmesi 6 ay sonra bitecek olan Sekidika için 100 bin euro vermeye hazır...