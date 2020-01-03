Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Süper Lig'de geri kalan ilk yarıyı değerlendirdi.

Zekeriya Alp'in konuşmasından detaylar şu şekilde öne çıktı;

"Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemleriyle rutin bir görüşme yaptık, bunu hep yaparız. Pozisyonları değerlendirdik. Bu rutin görüşmenin sorgulama olarak yansıtılması bizi üzdü. Hakemlerimizle her zaman, her yerde görüşürüm. Bunun için talimat almam"

"TFF Başkanı'nın davetiyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile gerçekleşen görüşmede benim bulunmamın ana sebepleri IFAB raporu, hakem atamaları ve hakem kararlarıyla ilgiydi. 'Zorlu'daki görüşmede benim bulunmamın sebebi, kamuoyuna yansıyan ve hakemlerle ilgili şikayetlere dair orada açıklamalarda bulundum. Alanyaspor maçından sonra itiraz eden Fenerbahçe Kulübü'nden Sayın Ali Koç ve Semih Özsoy'a pozisyonun doğrusunu anlattım, IFAB raporları ile ilgili açıklama yaptım."

"Bizim basın toplantısı yapmama kararımız farklı bir algı oluşturdu. Bugün bir arada olmanın faydalı olacağını düşündük. Sayın Nihat Özdemir başkanlığında oluşan TFF'de 4 Temmuz tarihinde MHK'ye atandık. Verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Hakem camiasına hizmet etmiş kurul arkadaşlarımızla birlikte çalışmalara başladık. 6 ay gibi bir sürede görülmeyen birçok işe imza attık. Bunları paylaşmak istiyorum."

"10 VAR, 3 AVAR HAKEMİ DAHA 2. YARIDA GÖREV YAPACAK"

"Uilenberg ile anlaşma yaptık. Önemli isimlerle eğitim kadromuzu güçlendirdik. Eğitim kadromuzdaki arkadaşlarımızla birlikte bireysel koçlar adadık. Maç izleme çalışmaları hakemlere ciddi bir katkı sağladı. Genç hakemlerin takibini sağladık. VAR sisteminin ikinci yılında çok önemli bir proje gerçekleştirdik. Hakemlerin tamamını taradık. 10 VAR ve 3 AVAR hakemi daha ligin ikinci yarısında görev yapabilecek duruma getirdik. Oyun kuralları konusunda güncel kalmaları için hakem ve gözlemcilere testler gönderiyoruz. Online olarak cevap alıyoruz, eksikleri gideriyoruz. Bu çalışmayı getiren Oğuz Sarvan'a teşekkür etmek istiyoruz."

"VAR'IN KATKISI İNKAR EDİLEMEZ"

"VAR'ın futbola katkısı inkar edilemez. Avrupa ile karşılaştırdığımızda olumlu buluyorum. Avrupa'da birçok ülkede VAR konusunda kaos var. UEFA standartlarına doğru ilerliyoruz."