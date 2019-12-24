Hıncal Uluç'un yazısı gündemi sallayacak! 'İşte Zorlu Center buluşmasının sonucu...'
Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu, ligi dizayn mı ediyor? Erman Toroğlu'nun geçtiğimiz günlerde köşesinde yazdığı ve büyük olay yaratan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MHK Başkanı Zekeriye Alp ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir buluşması ile ilgili Hıncal Uluç yeni bir yazı kaleme aldı. Uluç, çok çarpıcı ifadeler kullandı. Hıncal Uluç Ali Koç-Nihat Özdemir-Zekeri Alp buluşması üzerinden Süper Lig'in 16.haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-1 galip geldiği, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi.
24.12.2019 12:16
- Son Güncelleme: 24.12.2019 12:26
İŞTE ULUÇ'UN OLAY YARATACAK O YAZISI
'Dün sabah gazetemi elime aldım. Birinci sayfadan "Fırtına" demişiz.. Spor'a yetmemiş o benzetme.. Onlar "Tsunami" diye manşetlemişler.
Evet!. Tsunami!. Türk Futbolunda bir Tsunami vardı, pazar akşamı Saracoğlu Stadı'nda ama ne yazık ki, sayfalarımızda söz edilen şey, o "Gerçek tsunami" değildi.
11 Aralık'ta "Zorlu Center'daki skandal buluşma"yı gazetemizde, kendi köşesinde açıklayan Erman Hocam bile, derbi yorumunda, o toplantı ile bu maç arasındaki ilişkiye değinmemiş.
Ortada iki Fenerli'nin dost buluşması değil, bir "Gizli Toplantı" var. Zira buluşmaya Merkez Hakem Komitesi Başkanı Zekeriya Alp de katılmış..
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