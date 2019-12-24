Hıncal Uluç'un yazısı gündemi sallayacak! 'İşte Zorlu Center buluşmasının sonucu...'

İŞTE ULUÇ'UN OLAY YARATACAK O YAZISI

'Dün sabah gazetemi elime aldım. Birinci sayfadan "Fırtına" demişiz.. Spor'a yetmemiş o benzetme.. Onlar "Tsunami" diye manşetlemişler.

Evet!. Tsunami!. Türk Futbolunda bir Tsunami vardı, pazar akşamı Saracoğlu Stadı'nda ama ne yazık ki, sayfalarımızda söz edilen şey, o "Gerçek tsunami" değildi.

11 Aralık'ta "Zorlu Center'daki skandal buluşma"yı gazetemizde, kendi köşesinde açıklayan Erman Hocam bile, derbi yorumunda, o toplantı ile bu maç arasındaki ilişkiye değinmemiş.

Fenerbahçe ve TFF ligi mi dizayn ediyor?