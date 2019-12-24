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Hıncal Uluç'un yazısı gündemi sallayacak! 'İşte Zorlu Center buluşmasının sonucu...'

Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu, ligi dizayn mı ediyor? Erman Toroğlu'nun geçtiğimiz günlerde köşesinde yazdığı ve büyük olay yaratan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MHK Başkanı Zekeriye Alp ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir buluşması ile ilgili Hıncal Uluç yeni bir yazı kaleme aldı. Uluç, çok çarpıcı ifadeler kullandı. Hıncal Uluç Ali Koç-Nihat Özdemir-Zekeri Alp buluşması üzerinden Süper Lig'in 16.haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-1 galip geldiği, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi.

24.12.2019 12:16 - Son Güncelleme: 24.12.2019 12:26
Hıncal Uluç'un yazısı gündemi sallayacak! 'İşte Zorlu Center buluşmasının sonucu...'

İŞTE ULUÇ'UN OLAY YARATACAK O YAZISI

'Dün sabah gazetemi elime aldım. Birinci sayfadan "Fırtına" demişiz.. Spor'a yetmemiş o benzetme.. Onlar "Tsunami" diye manşetlemişler.
Evet!. Tsunami!. Türk Futbolunda bir Tsunami vardı, pazar akşamı Saracoğlu Stadı'nda ama ne yazık ki, sayfalarımızda söz edilen şey, o "Gerçek tsunami" değildi.
11 Aralık'ta "Zorlu Center'daki skandal buluşma"yı gazetemizde, kendi köşesinde açıklayan Erman Hocam bile, derbi yorumunda, o toplantı ile bu maç arasındaki ilişkiye değinmemiş.

Fenerbahçe ve TFF ligi mi dizayn ediyor?

Hıncal Uluç'un yazısı gündemi sallayacak! 'İşte Zorlu Center buluşmasının sonucu...'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 5 Aralık'ta, Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etmişti.
Riva'da, Federasyon'da, önceden kamuoyuna açıklanarak değil.. Özdemir'in Zorlu Center'daki özel ofisinde, herkesten gizlenerek..
Erman, öğrenip yazmasa, dünyanın haberi olmayacak..

Hıncal Uluç'un yazısı gündemi sallayacak! 'İşte Zorlu Center buluşmasının sonucu...'

Ortada iki Fenerli'nin dost buluşması değil, bir "Gizli Toplantı" var. Zira buluşmaya Merkez Hakem Komitesi Başkanı Zekeriya Alp de katılmış..

Gizli toplantıda Ali Koç MHK Başkanı Alp'e ne dedi?

Hıncal Uluç'un yazısı gündemi sallayacak! 'İşte Zorlu Center buluşmasının sonucu...'

Yıllarca Fenerbahçe kaptanlığı yapmış, şimdi yorumcu Rıdvan Dilmen "Bu buluşma bir skandaldır" demişti. Ve dediği ile de kaldı. Gazeteler önce olayı manşetten girdikleri halde, sonra "Nedense" sus pus oldular..

Hıncal Uluç'un yazısı gündemi sallayacak! 'İşte Zorlu Center buluşmasının sonucu...'

Ali Koç "Evet!. O toplantıda hakemleri konuştuk" dediği halde, sus pus oldular..
Düşünebiliyor musunuz?.
Federasyon, MHK ve Fener Başkanları gizlice buluşuyor ve hakemleri konuşuyorlar.

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Erman Toroğlu'ndan gündem yaratacak yazı: Gizli toplantıda Ali Koç MHK Başkanı Alp'e ne dedi?