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  • 03.01.2020 08:53
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 08:56

Son dakika sürprizi: 'ta sesleri

Alacağı olan 170 bin Euro için Yönetimi ile masaya oturan , takıma geri dönmek istedi. Deneyimli eldiven için son kararı teknik direktör Abdullah Avcı’nın vereceği bildirildi.

Beşiktaş'ta Tolga Zengin sesleri

Geçen sezon içerisinde 'la yolları ayıran , kulüpten alacağı olan 170 bin Euro için yönetimle masaya oturmuştu. Bu konudaki talebini yineleyen Tolga'dan Başkan Ahmet Nur Çebi, alacağı için beklemesini talep etmişti.

Tecrübeli file bekçisi ise Çebi'ye, "O zaman takıma geri döneyim" dedi. Loris Karius'un arkasında Utku ile birlikte forma mücadelesi vermeyi planlayan deneyimli eldiven için son kararı teknik direktör Abdullah Avcı'nın vereceği bildirildi.

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