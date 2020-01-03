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  • 03.01.2020 13:52
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 14:12

Son dakika: , Ndiaye'yi KAP'a bildirdi!

Son dakika transfer gelişmesi... , Badou Ndiaye transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi. 29 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de daha önce Osmanlıspor ve Galatasaray'da forma giymişti.

Trabzonspor yeni transferini resmen duyurdu!

Kulübü, Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'nin transferi için görüşmelere başladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "İngiltere'nin Stoke City Kulübünün profesyonel oyuncusu Papa Alioune Ndiaye'nin, sezon sonuna kadar kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

29 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de daha önce Osmanlıspor ve Galatasaray'da forma giymişti.


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