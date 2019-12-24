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Erman Toroğlu'ndan gündem yaratacak yazı: Gizli toplantıda Ali Koç MHK Başkanı Alp'e ne dedi?

Süper Lig'de pazar akşamı oynanan Fenerbahçe - Beşitkaş derbisinin yankıları sürüyor. Maç öncesi Ersun Yanal ile Emre Belözoğlu arasında yaşandığı iddia edilen gerginlikle birlikte, maçın hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan'a yapılan sert eleştiriler gündeme damga vurdu. Usta yorumcu Erman Toroğlu yaşanan bu gelişmeleri değerlendirirken Ali Koç ve Zekeriya Alp arasında yapılan gizli görüşmeye ilişkin bazı detaylar da verdi.

24.12.2019 11:21 - Son Güncelleme: 24.12.2019 11:21
Erman Toroğlu'ndan gündem yaratacak yazı: Gizli toplantıda Ali Koç MHK Başkanı Alp'e ne dedi?

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 3-1 sarı lacivertli takımın galibiyetiyle sona erdi ancak yankıları hala devam ediyor...

Erman Toroğlu'ndan gündem yaratacak yazı: Gizli toplantıda Ali Koç MHK Başkanı Alp'e ne dedi?

SABAH Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu bugünkü yazısında, derbi sonrası Fenerbahçe'de ortaya çıkan Ersun Yanal krizi, Ali Koç - Nihat Özdemir - Zekeriya Alp görüşmesi ve derbinin hakemleri Cüneyt Çakır ile Mete Kalkavan'a verilmesi gereken cezayla ilgili gündem yaratacak sözler sarf etti. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı...

Erman Toroğlu'ndan gündem yaratacak yazı: Gizli toplantıda Ali Koç MHK Başkanı Alp'e ne dedi?

Geçen hafta Fenerbahçe, Sivas'ta yeniliyor. Hem de farktan kurtularak... Maçtan sonra da Fenerbahçe Başkanı, teknik direktörü için zehir zemberek açıklamalar yapıyor.

Erman Toroğlu'ndan gündem yaratacak yazı: Gizli toplantıda Ali Koç MHK Başkanı Alp'e ne dedi?

Adres belli, bir tek ismini söylemiyor ve bu hafta Beşiktaş maçı gelip çatıyor. Hafta arasında teknik durumlar yapılıyor, Beşiktaş orta sahası koşuyor, F.Bahçe orta sahası Emre ile fazla direnç gösteremiyor.

Erman Toroğlu'ndan gündem yaratacak yazı: Gizli toplantıda Ali Koç MHK Başkanı Alp'e ne dedi?

Bu maçta Emre ilk 11'de başlar mı? Beşiktaş cephesinde de Ljajic 11'de başlar mı tartışmaları yaşanıyor. Emre'nin sakatlığı konusunda kulüp tarafından en ufak bir açıklama yapılmıyor. Kasığından mı, bileğinden mi sakat, bir hafta boyunca hiçbir şey açıklanmıyor.

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