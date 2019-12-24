Erman Toroğlu'ndan gündem yaratacak yazı: Gizli toplantıda Ali Koç MHK Başkanı Alp'e ne dedi?

Bu maçta Emre ilk 11'de başlar mı? Beşiktaş cephesinde de Ljajic 11'de başlar mı tartışmaları yaşanıyor. Emre'nin sakatlığı konusunda kulüp tarafından en ufak bir açıklama yapılmıyor. Kasığından mı, bileğinden mi sakat, bir hafta boyunca hiçbir şey açıklanmıyor.