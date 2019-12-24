Erman Toroğlu'ndan gündem yaratacak yazı: Gizli toplantıda Ali Koç MHK Başkanı Alp'e ne dedi?
Süper Lig'de pazar akşamı oynanan Fenerbahçe - Beşitkaş derbisinin yankıları sürüyor. Maç öncesi Ersun Yanal ile Emre Belözoğlu arasında yaşandığı iddia edilen gerginlikle birlikte, maçın hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan'a yapılan sert eleştiriler gündeme damga vurdu. Usta yorumcu Erman Toroğlu yaşanan bu gelişmeleri değerlendirirken Ali Koç ve Zekeriya Alp arasında yapılan gizli görüşmeye ilişkin bazı detaylar da verdi.
SABAH Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu bugünkü yazısında, derbi sonrası Fenerbahçe'de ortaya çıkan Ersun Yanal krizi, Ali Koç - Nihat Özdemir - Zekeriya Alp görüşmesi ve derbinin hakemleri Cüneyt Çakır ile Mete Kalkavan'a verilmesi gereken cezayla ilgili gündem yaratacak sözler sarf etti. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı...