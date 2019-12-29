Süper Lig puan durumu tablosu güncellendi. Bugün oynanan maçlar ile değişikliğe uğrayan Süper Lig puan durumu, ligin kapanış maçı Rizespor - Fenerbahçe karşılaşması sonrası yeniden şekillendi. 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonunun ilk yarısının kapanışında Sivasspor liderliğini korudu. Başakşehir ikinci sırada gelirken, Trabzonspor üçüncü sırada zirve yarışını sürdürüyor. Fenerbahçe ise Rizespor deplasmanından aldığı 3 puan sonrası 4. sıraya yükseldi. Peki, Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları nasıl? İşte Süper Lig 17. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...
SÜPER LİG PUAN DURUMU (17. HAFTA)
Süper Lig'de 17. hafta maç sonuçlarına göre güncel puan durumu şu şekilde:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Sivasspor
|17
|11
|4
|2
|35
|16
|19
|37
|2
|Başakşehir
|17
|9
|6
|2
|32
|17
|15
|33
|3
|Trabzonspor
|17
|9
|5
|3
|35
|19
|16
|32
|4
|Fenerbahçe
|17
|9
|4
|4
|34
|21
|13
|31
|5
|Beşiktaş
|17
|9
|3
|5
|27
|22
|5
|30
|6
|Alanyaspor
|17
|8
|5
|4
|31
|16
|15
|29
|7
|Galatasaray
|17
|7
|6
|4
|23
|15
|8
|27
|8
|Yeni Malatyaspor
|17
|6
|6
|5
|32
|22
|10
|24
|9
|Gaziantep
|17
|6
|6
|5
|26
|28
|-2
|24
|10
|Göztepe
|17
|6
|5
|6
|19
|20
|-1
|23
|11
|Denizlispor
|17
|6
|4
|7
|19
|23
|-4
|22
|12
|Rizespor
|17
|6
|2
|9
|17
|27
|-10
|20
|13
|Gençlerbirliği
|17
|4
|6
|7
|28
|32
|-4
|18
|14
|Kasımpaşa
|17
|4
|3
|10
|26
|34
|-8
|15
|15
|Konyaspor
|17
|3
|6
|8
|15
|24
|-9
|15
|16
|Antalyaspor
|17
|3
|5
|9
|15
|33
|-18
|14
|17
|Ankaragücü
|17
|2
|6
|9
|15
|34
|-19
|12
|18
|Kayserispor
|17
|2
|4
|11
|16
|42
|-26
|10
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (17. HAFTA)
Süper Lig'in 17. hafta maç sonuçları şu şekilde:
27 ARALIK CUMA
Beşiktaş - Gençlerbirliği: 4 - 1
28 ARALIK CUMARTESİ
Ankaragücü - Denizlispor: 2 - 2
Başakşehir - Kasımpaşa: 5 - 1
Trabzonspor - Kayserispor: 6 - 2
Galatasaray - Antalyaspor: 5 - 0
29 ARALIK PAZAR
Sivasspor - Göztepe: 1 - 0
Alanyaspor - Konyaspor: 2 - 1
Gaziantep - Yeni Malatyaspor: 1 - 1
Rizespor - Fenerbahçe: 1 - 2
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