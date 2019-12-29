Süper Lig puan durumu tablosu güncellendi. Bugün oynanan maçlar ile değişikliğe uğrayan Süper Lig puan durumu, ligin kapanış maçı Rizespor - Fenerbahçe karşılaşması sonrası yeniden şekillendi. 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonunun ilk yarısının kapanışında Sivasspor liderliğini korudu. Başakşehir ikinci sırada gelirken, Trabzonspor üçüncü sırada zirve yarışını sürdürüyor. Fenerbahçe ise Rizespor deplasmanından aldığı 3 puan sonrası 4. sıraya yükseldi. Peki, Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları nasıl? İşte Süper Lig 17. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (17. HAFTA)

Süper Lig'de 17. hafta maç sonuçlarına göre güncel puan durumu şu şekilde:

O G B M A Y AV P 1 Sivasspor 17 11 4 2 35 16 19 37 2 Başakşehir 17 9 6 2 32 17 15 33 3 Trabzonspor 17 9 5 3 35 19 16 32 4 Fenerbahçe 17 9 4 4 34 21 13 31 5 Beşiktaş 17 9 3 5 27 22 5 30 6 Alanyaspor 17 8 5 4 31 16 15 29 7 Galatasaray 17 7 6 4 23 15 8 27 8 Yeni Malatyaspor 17 6 6 5 32 22 10 24 9 Gaziantep 17 6 6 5 26 28 -2 24 10 Göztepe 17 6 5 6 19 20 -1 23 11 Denizlispor 17 6 4 7 19 23 -4 22 12 Rizespor 17 6 2 9 17 27 -10 20 13 Gençlerbirliği 17 4 6 7 28 32 -4 18 14 Kasımpaşa 17 4 3 10 26 34 -8 15 15 Konyaspor 17 3 6 8 15 24 -9 15 16 Antalyaspor 17 3 5 9 15 33 -18 14 17 Ankaragücü 17 2 6 9 15 34 -19 12 18 Kayserispor 17 2 4 11 16 42 -26 10

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (17. HAFTA)

Süper Lig'in 17. hafta maç sonuçları şu şekilde:

27 ARALIK CUMA

Beşiktaş - Gençlerbirliği: 4 - 1

28 ARALIK CUMARTESİ

Ankaragücü - Denizlispor: 2 - 2

Başakşehir - Kasımpaşa: 5 - 1

Trabzonspor - Kayserispor: 6 - 2

Galatasaray - Antalyaspor: 5 - 0

29 ARALIK PAZAR

Sivasspor - Göztepe: 1 - 0

Alanyaspor - Konyaspor: 2 - 1

Gaziantep - Yeni Malatyaspor: 1 - 1

Rizespor - Fenerbahçe: 1 - 2