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  • 29.12.2019 18:46
  • Son Güncelleme: 29.12.2019 18:46

FK 1-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 17. haftasında FK ile spor karşı karşıya geldi. Son hafta Kasımpaşa deplasmanından galibiyetle dönen Gaziantep FK evinde, Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Antep'te kazanan yok

Süper Lig'in 17. haftasında FK ile spor karşı karşıya geldi. Son hafta Kasımpaşa deplasmanından galibiyetle dönen Gaziantep FK evinde, Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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