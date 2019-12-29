Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Son hafta Kasımpaşa deplasmanından galibiyetle dönen Gaziantep FK evinde, Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
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Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Son hafta Kasımpaşa deplasmanından galibiyetle dönen Gaziantep FK evinde, Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
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