Trabzonspor farka koştu ... Bordo- Mavililer ligde zor günler yaşayan Kayserispor'u 6-2 yenerek ligin ilk yarısını 32 puanla 3. sırada bitirdi. 3. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Sörloth'un vuruşunda İsmail topu kornere attı. 7'de Sörloth'un vuruşunda Trabzonspor 1-0 öne geçti.



SÖRLOTH'UN ŞUTU DİREĞİ DİREĞİ DÖVDÜ

Rakibi önünde üstün oynayan Trabzonspor'da 31'de Sörloth'un vuruşunda top üst direkten geri döndü. 37'de Sosa'nın pasında Nwakaeme yaptığı sert vuruşla üstünlük sayısını ikiye çıkardı: 2-0.







STURRIDGE İKRAMI KABUL ETTİ

Kayserispor 43'te Ömer Uzun'un golüyle farkı bire indirdi.: 2-1. 47'de Emre'nin kaptırdığı topu alan Sörloth pasını Sturridge'ye aktardı. Bu futbolcunun vuruşuyla Trabzonspor 3-1 öne geçti.



SÖRLOTH 2. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Maçın 64. dakikasında kazanılan penaltıyı 66'da Sturridge gole çevirdi: 4-1. 71'de Abdulkadir'in golüyle skor 5-1 oldu. 82'de Kravets, 90+3'te Sörloth'un golleriyle Fırtına maçı 6-2 kazandı.







SON 9 SEZONUN EN İYİ TRABZON'U

Trabzon 32 puanla son 9 sezonun en iyi ilk yarı performansına imza attı...



DANIEL STURRIDGE RÜZGARI!

Daniel Sturridge, Trabzonspor'un Kayserispor'u yendiği maçta 2 golle yıldızlaştı. İngiliz golcü, 4 yıllık aranın ardından bir maçta iki gol atmayı başardı. Taraftarları da performansıyla kendisine hayran bıraktı.







SÖRLOTH 12'DEN VURDU

Trabzonspor'un Kayserispor'u yendiği maçta takımının ilk ve son golünü atan Sörloth, ligdeki gol sayısını 12'ye çıkarmış oldu. Norveçli yıldız böylelikle Stancu'yu geçerek gol krallığı yarışında da zirveye çıktı.







İYİ BİR TATİLİ HAK ETTİLER

Ünal Karaman, "Hiçbir yorgunluğu bahane etmeyen 24-25 maç oynayan arkadaşlarım var. Hepsi iyi bir tatili hak etti" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Karaman, "Hiçbir yorgunluğu bahane etmeyen 24-25 maç oynayan arkadaşlarım var. Hepsiyle gurur duyuyorum. Bütün oyuncularımı alınlarından öpüyorum. Hepsi iyi bir tatili hak etti" dedi.





