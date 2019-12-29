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  • 29.12.2019 22:09
  • Son Güncelleme: 29.12.2019 22:09

teknik direktör ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya , Hırvat teknik adam ile sezon sonuna kadar anlaştı. 2012-2013 sezonunda Kayserispor'un başına geçen Prosinecki, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 48 maçta 18 galibiyet yaşamıştı.

Kayserispor eski hocasıyla anlaştı!

Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, yaptığı açıklamada, Bülent Uygun'la yaşanan ayrılığın ardından görüşmeler sonucunda, teknik direktörlüğe 'nin getirildiğini belirtti.

Gözbaşı, "Ligde kalmak bizim için çok önemli. Anlaşmamız lig sonuna kadar. Ligde kalmamız durumunda tekrar masaya oturacağız." diye konuştu.

2012-2013 sezonunda 'un başına geçen Prosinecki, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 48 maçta 18 galibiyet yaşamıştı.

Robert Prosinecki, 2013-2014 sezonun devre arasında kulüpten ayrılmıştı.

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