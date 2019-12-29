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Büyük taarruz! 'de sola ilk aday

, bedelsiz kiralamayı kabul ederse İsviçreli ’le hemen imzalayacak. Aksi halde Ghoulam ve Barisic’ten biri tercih edilecek.

Büyük taarruz
Fenerbahçe'nin ocak ayındaki ara transfer döneminde ilk hedefi sol bek olacak. F.Bahçe'nin listesinin ilk sırasında Ricardo Rodriguez var. Milan İsviçreli oyuncuyu bedelsiz kiralamayı kabul ederse imzalar hemen atılacak. Oyuncuya 6 aylık ücreti ödenecek.



HER ŞEY MILAN'A BAĞLI...
Rodrıguez'in menajeri önceki hafta İstanbul'a gelmiş ve anlaşma sağlanmıştı. Milan oyuncuyu bedelsiz vermezse Napoli'den Ghoulam ve G.Rangers'dan Barisic gündeme gelecek.



GHOULAM İLE DE TEMAS KURULDU
Napolili Cezayirli Ghoulam ile temasın kurulurken Boran Barisic ise listesinin son sırasında.

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