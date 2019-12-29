Fenerbahçe'nin ocak ayındaki ara transfer döneminde ilk hedefi sol bek olacak. F.Bahçe'nin listesinin ilk sırasında Ricardo Rodriguez var. Milan İsviçreli oyuncuyu bedelsiz kiralamayı kabul ederse imzalar hemen atılacak. Oyuncuya 6 aylık ücreti ödenecek.
HER ŞEY MILAN'A BAĞLI...
Rodrıguez'in menajeri önceki hafta İstanbul'a gelmiş ve anlaşma sağlanmıştı. Milan oyuncuyu bedelsiz vermezse Napoli'den Ghoulam ve G.Rangers'dan Barisic gündeme gelecek.
GHOULAM İLE DE TEMAS KURULDU
Napolili Cezayirli Ghoulam ile temasın kurulurken Boran Barisic ise listesinin son sırasında.
HER ŞEY MILAN'A BAĞLI...
Rodrıguez'in menajeri önceki hafta İstanbul'a gelmiş ve anlaşma sağlanmıştı. Milan oyuncuyu bedelsiz vermezse Napoli'den Ghoulam ve G.Rangers'dan Barisic gündeme gelecek.
GHOULAM İLE DE TEMAS KURULDU
Napolili Cezayirli Ghoulam ile temasın kurulurken Boran Barisic ise listesinin son sırasında.
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