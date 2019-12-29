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’dan harika start

, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir Süper Lig maçında 11'de forma giydi ve gol atmayı başardı. Sezon başında kadroya katılan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce 4 lig maçında süre aldı. Taylan, bu maçların hepsinde sonradan oyuna girerek 41 dakika sahada kalmıştı Taylan dün başarılı futboluyla göz doldurdu ve taraftarların da büyük övgüsünü aldı. Taylan maçtan sonra, "Uzun yıllardır bu anı bekliyordum. Çok mutluyum" diye konuştu.

Taylan Antalyalı’dan harika start
Taylan Antalyalı, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir Süper Lig maçında 11'de forma giydi ve gol atmayı başardı. Sezon başında kadroya katılan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce 4 lig maçında süre aldı. Taylan, bu maçların hepsinde sonradan oyuna girerek 41 dakika sahada kalmıştı Taylan dün başarılı futboluyla göz doldurdu ve taraftarların da büyük övgüsünü aldı. Taylan maçtan sonra, "Uzun yıllardır bu anı bekliyordum. Çok mutluyum" diye konuştu.

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