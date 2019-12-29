Taylan Antalyalı’dan harika start

formayla ilk kez birmaçında 11'de forma giydi ve gol atmayı başardı. Sezon başında kadroya katılanyaşındaki orta saha oyuncusu, daha öncelig maçında süre aldı., bu maçların hepsinde sonradan oyuna girerekdakika sahada kalmıştıdün başarılı futboluyla göz doldurdu ve taraftarların da büyük övgüsünü aldımaçtan sonra, "Uzun yıllardır bu anı bekliyordum. Çok mutluyum" diye konuştu.