Galatasaray transfer haberleri gündemdeki sıcaklığını koruyor. Galatasaray'ın Almanya'da RB Leipzig forması giyen sol bek oyuncusu Marcelo Saracchi ile ilgilendiği öne sürüldü. Peki, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Marcelo Saracchi kimdir, kaç yaşında? İşte Marcelo Saracchi ile ilgili merak edilenler...

MARCELO SARACCHI KİMDİR?

Tam adı Marcelo Josemir Saracchi Pinto olan Uruguay'lı yıldız, 23 Nisan 1998 tarihinde Paysandú kentinde dünyaya geldi. Futbola 2015 yılında ülkesinin ekiplerinden Danubio'da başlayan Saracchi, 2017 yılında 2 milyon euro karşılığında River Plate'e transfer oldu.

2018 yazında 12 milyon Euro'ya Alman ekibi RB Leipzig'e transfer olan 21 yaşındaki sol bek, 4 kez Uruguay A Milli Takım forması giydi.

1. 72 boyunda olan Saracchi, bu sezon 7 maçta forma giyerken 1 de gol kaydetti.

CİMBOM'DA GENÇLİK OPERASYONU!

Sezonun ilk yarısında çok büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray 'Gençlik Operasyonu' için düğmeye bastı. "Artık futbolcuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapacağız" diyen Fatih Terim yönetime listeyi verdi. Listede 19-23 yaş arasında 9 futbolcu bulunuyor.



YÜZDE 90 İMZAYI ATACAKLAR

Yönetim eski yıldızı Henry Onyekuru ve Leipzig'in sol beki Marcelo Saracchi'nin transferini yüzde 90 oranında bitirdi. Eğer bir aksilik olmazsa iki yıldız da 1.5 yıllığına kiralanacak.