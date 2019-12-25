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'dan sevindirici ifadesini kullandığı öğrenildi. haber... maçında sakatlanan Gabonlu yıldız iyileşti. Lemina'nın cumartesi günü oynanacak olan 'de olması bekleniyor.

Cumartesi günü 11’de
Lemina'dan sevindirici ifadesini kullandığı öğrenildi. haber... Ankaragücü maçında sakatlanan Gabonlu yıldız iyileşti. Lemina'nın cumartesi günü oynanacak olan Antalyaspor 'de olması bekleniyor.

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