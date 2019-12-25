Lemina'dan sevindirici ifadesini kullandığı öğrenildi. haber... Ankaragücü maçında sakatlanan Gabonlu yıldız iyileşti. Lemina'nın cumartesi günü oynanacak olan Antalyaspormaçında ilk 11'de olması bekleniyor.
Lemina'dan sevindirici ifadesini kullandığı öğrenildi. haber... Ankaragücü maçında sakatlanan Gabonlu yıldız iyileşti. Lemina'nın cumartesi günü oynanacak olan Antalyaspor maçında ilk 11'de olması bekleniyor.
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