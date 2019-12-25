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artık an meselesi

'nin devre arasında transferdeki en güçlü adayların başında geliyor. F.Bahçe'nin kiralamak istediği İsviçreli sol bekin menajerinin 'a geldiği ve anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Ricardo Rodriguez artık an meselesi
Fenerbahçe'nin devre arasında transferdeki en güçlü adayların başında geliyor. F.Bahçe'nin kiralamak istediği İsviçreli sol bekin menajerinin 'a geldiği ve anlaşma sağlandığı öğrenildi.

OCAK'TA AÇIKLANACAK!
Milan'la olan görüşmelerin de sürdüğü ve ocak ayının ilk haftasında trnasferin resmen bitebileceği ifade edildi.

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