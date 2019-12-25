Ricardo Rodriguez artık an meselesi

Fenerbahçe'nin devre arasında transferdeki en güçlü adayların başında Ricardo Rodriguez geliyor. F.Bahçe'nin kiralamak istediği İsviçreli sol bekin menajerinin İstanbul'a geldiği ve anlaşma sağlandığı öğrenildi.
OCAK'TA AÇIKLANACAK!
Milan'la olan görüşmelerin de sürdüğü ve ocak ayının ilk haftasında trnasferin resmen bitebileceği ifade edildi.
OCAK'TA AÇIKLANACAK!
Milan'la olan görüşmelerin de sürdüğü ve ocak ayının ilk haftasında trnasferin resmen bitebileceği ifade edildi.
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