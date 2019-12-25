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'den ’e sert uyarı

Sezona çok iyi başlayan ama ardından performansı sürekli düşüş gösteren 'e 'den uyarı geldi. Tecrübeli hocanın Babel'le özel olarak görüştüğü ve "Kendine çeki düzen ver"ifadesini kullandığı öğrenildi.

Ryan Babel’e sert uyarı
Sezona çok iyi başlayan ama ardından performansı sürekli düşüş gösteren Ryan Babel'e Fatih Terim'den uyarı geldi. Tecrübeli hocanın Babel'le özel olarak görüştüğü ve "Kendine çeki düzen ver"ifadesini kullandığı öğrenildi.

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