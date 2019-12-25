Sezona çok iyi başlayan ama ardından performansı sürekli düşüş gösteren Ryan Babel'e Fatih Terim'den uyarı geldi. Tecrübeli hocanın Babel'le özel olarak görüştüğü ve "Kendine çeki düzen ver"ifadesini kullandığı öğrenildi.
Sezona çok iyi başlayan ama ardından performansı sürekli düşüş gösteren Ryan Babel'e Fatih Terim'den uyarı geldi. Tecrübeli hocanın Babel'le özel olarak görüştüğü ve "Kendine çeki düzen ver"ifadesini kullandığı öğrenildi.
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