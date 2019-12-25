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Taylan’a Konya talip

Cimbom'un genç orta saha oyuncusu 'ya ekiplerinden talip oldu. Sarı-Kırmızılı yönetimin ise Taylan'ın satışına onay vermediği ortaya çıktı.

Taylan’a Konya talip
Cimbom'un genç orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'ya ekiplerinden Konyaspor talip oldu. Sarı-Kırmızılı yönetimin ise Taylan'ın satışına onay vermediği ortaya çıktı.

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