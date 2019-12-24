Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
ZORLU GEÇECEK
Terim'in paylaşımında "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek" ifadeleri yer aldı.
ÇEBİ VE TERİM PFDK'YA SEVK EDİLMİŞTİ
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilmişti.
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