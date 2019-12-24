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  • 24.12.2019 21:16
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 21:16

'den imalı paylaşım! "Zorlu geçecek"

Galatasaray Teknik Direktörü , sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Terim'in paylaşımında "Anlaşıldı; ikinci yarı çok zorlu geçecek" ifadeleri yer aldı.

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