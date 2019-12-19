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  • 19.12.2019 23:34
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 23:34

'nda son 16 turuna yükselen ekipler belli oldu

Futbolda 'nda son 16 turuna yükselen ekipler belli oldu. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda ilk karşılaşmalar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş mücadeleleri ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacak.


Futbolda 'nda son 16 turuna yükselen ekipler belli oldu.

Kupada 5. tur rövanş karşılaşmaları sonunda Kasımpaşa, Antalyaspor, , Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Beşiktaş, BtcTurk , GMG Kırklarelispor, Demir Grup Sivasspor, Göztepe, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, Denizlispor, , Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Trabzonspor, son 16 turuna adlarını yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi, yarın gerçekleştirilecek.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda ilk karşılaşmalar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş mücadeleleri ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacak.

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