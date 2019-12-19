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  • 19.12.2019 23:50
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 23:55

Obradovic'ten flaş açıklama! "Bu şekilde devam etmemiz imkansız"

 Beko'nun başantrenörü 'e 84-81 mağlup oldukları maçın ardından flaş açıklamalardan bulundu. Obradovic, "Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu bunu yapamadık. Bu şekilde devam etmemiz imkansız." ifadelerini kullandı.

Obradovic'ten flaş açıklama! Bu şekilde imkansız...

Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, 'e 84-81 mağlup olduğu maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu.

Obradovic, ''Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu bunu yapamadık. Bu şekilde devam etmemiz imkansız. Zenit'i tebrik ediyorum, taraftarımızı da. Geri kalan her şey için biraz düşünüp karar vermemiz gerekiyor. Umarım beni anlamışsınızdır. Benim tarafımdan bu kadar bu akşam'' ifadelerini kullandı.

Sırp başantrenör, "Bizim için çok zor bir an" diyerek soru almadan sözlerini tamamladı.

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