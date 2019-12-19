Obradovic'ten flaş açıklama! "Bu şekilde devam etmemiz imkansız"

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, Zenit'e 84-81 mağlup olduğu maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu.

Obradovic, ''Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu bunu yapamadık. Bu şekilde devam etmemiz imkansız. Zenit'i tebrik ediyorum, taraftarımızı da. Geri kalan her şey için biraz düşünüp karar vermemiz gerekiyor. Umarım beni anlamışsınızdır. Benim tarafımdan bu kadar bu akşam'' ifadelerini kullandı.

Sırp başantrenör, "Bizim için çok zor bir an" diyerek soru almadan sözlerini tamamladı.